Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Advarsel: Artiklen indeholder beskrivelser, der er voldsomme og kan virke stødende.

I et landligt område ikke langt fra den lille amerikanske by Cyril har efterforskere fundet et lig. Af et barn.

Det vides endnu ikke, om der kan være tale om den forsvundne fire-årige pige Athena, som man har ledt efter i mere end en uge nu.

Men noget kunne tyde på det.

Fire-årige Athena Brownfield har været forsvundet siden tirsdag. Foto: Politifoto Vis mere Fire-årige Athena Brownfield har været forsvundet siden tirsdag. Foto: Politifoto

I hvert fald sidder to personer allerede anholdt i sagen – og et politidokument afslører nu, at den ene af dem mistænktes for på grusom vis at have taget livet af den lille pige i juledagene. Det skriver CNN.

Efterforskerne fra Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) fik første gang kendskab til sagen tirsdag i sidste uge, da en lokal ansat i postvæsenet fik øje på en fem-årige pige, som gik alene rundt på gaden i byen Cyril.

Hun viste sig at være Athenas storesøster – men lillesøsteren var ingen steder at finde.

De to piger havde været i pleje hos ægteparret Alysia Adams og Ivon Adams, som efterfølgende begge er blevet sigtet i sagen.

Her ses et billede af den anden anholdte i sagen, Ivon Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation Vis mere Her ses et billede af den anden anholdte i sagen, Ivon Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation

Hvor kvinden er sigtet for to tilfælde af omsorgssvigt af børn, er manden blevet sigtet for et tilfælde af drab og for et tilfælde af omsorgssvigt af et barn.

Retsdokumenter fra sagen, som blandt andet CNN og Fox News har fået indsigt i, afslører nu, hvad politiet mener, der kan være sket i sagen.

Af dokumenterne fremgår det, at Alysia Adams i sidste uge under afhøring skal have tilstået, at hendes mand 25. december 'slog Athena og holdt hende i armene'.

»Athena bevægede sig ikke, og hendes øjne var dårligt nok åbne,« har efterforskeren Brenna Alvarez skrevet i rapporten om overfaldet, der skal være sket i ægteparrets hjem.

Her ses et billede af den første anholdte i sagen, Alysia Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) Vis mere Her ses et billede af den første anholdte i sagen, Alysia Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI)

»Han (Ivon Adams, red.) lagde hende ned på jorden og slog hende mindst tre gange yderligere i brystet,« lyder den voldsomme beskrivelse, som slutter:

»Athena bevægede sig aldrig igen efter det.«

Der er ikke meldt noget om, hvad motivet skal have været.

Af retsdokumenterne fremgår det videre, at Ivon Adams efterfølgende skal have taget den lille piges lig og begravet det i nærheden af et hegn nær parrets tidligere hjem i Rush Springs, der ligger omkring en halv times kørsel fra Cyril.

Han skal angiveligt også have fortalt sin hustru, at han placerede 'en stor gren' henover stedet.

Tirsdag aften kunne Oklahoma State Bureau of Investigation i en pressemeddelelse oplyse, at man havde fundet liget af et barn 'uden for Rush Springs'.

Liget skal nu undersøges nærmere, før man med sikkerhed kan fastslå identiteten.

Det vides ikke, hvordan Ivon Adams stiller sig i forhold til sigtelsen mod ham, men Alysia Adams har under en tidligere høring nægtet sig skyldig.