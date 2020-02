Mere end fire måneder efter præsidentvalg i Afghanistan er Ashraf Ghani erklæret som kneben vinder.

Mere end fire måneder efter præsidentvalget i Afghanistan meddelte den uafhængige valgkommission tirsdag, at Ashraf Ghani er valgets vinder med et knebent flertal.

Ghani, som er landets siddende præsident, fik 50,64 procent af stemmerne, siger valgkommissionen.

Ghanis hovedmodstander ved valget den 28. september var Abdullah Abdullah, som også tabte til Ghani i 2014.

Valget var præget af tekniske problemer, uregelmæssigheder og vold.

Valgkommissionen meddelte også i december, at foreløbige resultater viste, at Ghani havde fået 50,64 procent af stemmerne, mens Abdullah Abdullah fik 39,52 procent.

Abdullahs kontor fortalte dengang, at han ville bestride resultatet, og der er kommet lignende meldinger op til tirsdagens offentliggørelse af det endelige resultat.

Som det ser ud nu, er det Ashraf Ghani, som kommer til at sidde over for den islamistiske bevægelse Taliban ved planlagte forhandlinger.

De skal finde sted, hvis USA og Taliban endeligt underskriver en fredsaftale, som har været længe i støbeskeen, og som indebærer tilbagetrækning af de fleste amerikanske soldater.

Men der er uro i Kabul, hvor både Abdullah Abdullah og vicepræsident Abdul Rashid Dostum har truet med at danne en parallel regering.

Næsten en million stemmer er blevet annulleret på grund af uregelmæssigheder. Det betyder, at valgdeltagelsen er lavere end nogensinde før ved et afghansk valg.

Afghanistan har en anslået befolkning på 35 millioner, hvoraf 9,6 millioner er registret som vælgere.

