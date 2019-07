John Dillinger var i 1930'erne manden bag en stribe bankrøverier. Til september bliver hans rester gravet op.

Resterne af den amerikanske gangster fra 1930erne John Dillinger skal graves op til september. Det sker, 85 år efter at han blev skudt og dræbt af forbundspolitiet, FBI.

Åbningen af graven, som er dækket af cement, kan én gang for alle lægge låg på konspirationsteorier om, at liget slet ikke befinder sig på kirkegården i Indiana.

Dillinger var i sin tid en af USAs mest notoriske kriminelle. Ifølge FBI dræbte han sammen med sin bande ti mennesker i forbindelse med en serie af blodige bankrøverier i Midtvesten i 1930erne.

Det er en af Dillingers nevøer, som har anmodet om at få graven åbnet. Han har ikke fortalt, hvorfor han vil have graven åbnet.

Men tv-netværket bag History Channel har meddelt, at de dækker opgravningen til en dokumentar om gangsteren.

Resterne bliver efter planen gravet op og begravet igen 16. september.

Det er ikke nødvendigvis en let opgave, der venter, fortæller historiker fra Indiana Susan Sutton. Dillingers far sørgede nemlig for at åbne graven og begrave kisten under flere lag cement.

- Frygten var, at nogle ville komme grave graven op og enten skænde liget eller stjæle det. Dillinger-familien var faktisk blevet tilbudt penge for at udlåne liget til udstillinger, så de var lidt bekymrede, siger Susan Sutton.

Ifølge Sutton var John Dillinger høflig, selv når han røvede bankerne. Han blev aldrig dømt for drab.

I 1934 ventede han på en retssag i forbindelse med et drab på en politimand i Chicago, men han flygtede fra fængslet.

Mens han var på flugt, fik han ansigtet ændret ved hjælp af plastikkirurgi, og det siges, at han også forsøgte at fjerne sine fingeraftryk med syre.

I juli samme år blev han skudt og dræbt af folk fra FBI i Chicago.

