En indisk 'restaurantkonge' døde på hospitalet torsdag den 18. juli, blot en uge efter han begyndte afsoningen af en livstidsdom, han fik for at have myrdet en elskovsrival.

Den 71-årige P. Rajagopai blev kendt skyldig i at have myrdet manden til en kvinde, han ønskede at blive gift med, i 2004.

Men han røg først i fængsel for en uge siden, efter at den indiske højesteret havde afvist hans sidste appel. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han havde gjort sine vegetarrestauranter, Saravana Bhavan, til en global kæde.

Et lille portræt af P. Rajagopal. Foto: ARUN SANKAR

De har 33 restauranter i Indien og 47 i resten af verden, herunder Sverige.

Kæden er blevet en international succes med sydindiske retter til en fornuftig pris.

Rajagopal døde på hospitalet i Chennai, som han var blevet overført til i tirsdags med hjerteproblemer.

»Vi kunne ikke vække ham til live, og han døde i morges på grund af et hjertestop,« siger en hospitalsansat til AFP.

Før han begyndte sin afsoning, bad Rajagopal om at forblive fri på grund af sit dårlige helbred.

Da han den 9. juli ankom til højesteret i Madras, havde han en iltmaske på.

Hans succes i forretningslivet blev sat i skyggen af drabet på manden til en kvinde, han ville gifte sig med (for 3. gang).

En astrolog havde fortalt ham, at han skulle gifte sig med kvinden, der dengang var i 20'erne.

Hun var dog allerede gift, og hun afslog alle Rajagopals forsøg.

Han blev dømt for mordet på hendes mand i 2004. Det gav 10 års fængsel.

Men da højesteret afslog en appel i 2009, blev straffen forhøjet til livstid.

P. Rajagopal tilbragte tiden siden da med at holde sig ude af fængslet med en stribe appeller.