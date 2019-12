En stor restaurantkæde tager nu utraditionelle midler i brug for at mindske medarbejdernes sygemeldinger.

Når de ansatte påstår, de er syge, skal det vurderes af en sygeplejerske.

Det drejer sig om de mange tusinde medarbejdere i kæden Chipotle Mexican Grill, der har 2.500 restauranter i USA.

»Vi har sygeplejersker klar ved telefonen, så hvis du siger 'Hej, jeg er blevet syg', bliver du stillet om til sygeplejersken,« fortalte direktør Brian Niccol i denne uge ifølge CBS News.

»Sygeplejersken tjekker, at det ikke bare er tømmermænd - at du i virkeligheden er syg - og så betaler vi for en fridag,« forklarede den øverste chef for kæden.

Har du oplevet noget lignende? Skriv til 1929@bt.dk

Efter direktøren udtalelser er blevet taget op af den amerikanske presse, har kæden igen forsøgt at forklare, hvorfor sygeplejerskerne er nødvendige.

Det nye tiltag skyldes ifølge kæden, at den vil sørge for øget hygiejne i restauranternes køkkener.

Chipotle Mexican Grill oplevede i 2017, at gæster fik akut diarré og kastede op på grund af et udbrud af roskildesyge i en restaurant i delstaten Virginia.

En undersøgelse af sagen konkluderede, at det blandt andet skyldtes en syg medarbejder, der trods sin sygdom var taget på arbejde.

Kæden har haft en række lignende sager, men nu skal sygeplejerskerne altså være med til at vurdere, hvor syge medarbejderne er.

»Når en medarbejder melder om seriøse symptomer til sin chef, vil et hold af sygeplejersker følge op på sagen og forstå, hvor syge de er,« siger Kerry Bridges, vicedirektør for fødevaresikkerhed, til Business Insider.

»Chipotle sikrer sig, at alle ansatte er raske, så de kan tilberede mad og servere det for vores gæster,« siger hun.