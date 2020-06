For at redde job giver Bill de Blasio barer, der serverer mad, mulighed for at bruge fortove som spiseområder.

I New York City åbner restauranter med udendørsservering, detailbutikker og frisører på mandag.

Det sker, når byen indleder fase to af genåbningen af samfundet under coronaviruspandemien.

Også legepladser i offentlige parker, kontorer og barberer er blandt de virksomheder, der får lov at slå deres døre op i fase to.

Det fortæller borgmester Bill de Blasio torsdag.

- Vi har set konstante fremskridt, og det er på tide at sige til alle, at de skal gøre klar til fase to, siger Bill de Blasio på en pressekonference med henvisning til de stadig forbedrede coronatal.

Tidligere torsdag underskrev de Blasio et dekret, der giver restauranter, caféer og barer, der serverer mad, mulighed for at ansøge om at bruge arealer såsom fortove til udendørs spiseområder.

Bill de Blasio siger, at initiativet vil hjælpe anslået 5000 restauranter og redde omkring 45.000 job.

/ritzau/Reuters