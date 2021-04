En restaurantejer i USA har valgt at håndtere et indbrud noget anderledes end de fleste. Han har nemlig tilbudt indbrudstyven et job.

»Intet politi, ingen spørgsmål. Lad os sætte os ned og tale om, hvordan vi kan hjælpe dig og få dig på rette vej,« skrev Carl Wallace blandt andet i et Facebook-opslag, der nu er gået viralt.

Opslaget skrev han kort efter et indbrud i sin restaurant, Diablo’s Southwest Grill i Augusta i delstaten Georgia, tidligt lørdag morgen.

Da der ikke var nogen penge i kassen, måtte den ukendte gerningsmand, der blev fanget af overvågningskameraer, gå tomhændet fra gerningsstedet, som han havde tiltvunget sig adgang til ved at smadre hoveddøren.

Her ses Facebook-opslaget, der nu er gået viralt. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Facebook-opslaget, der nu er gået viralt. Foto: Privatfoto

Til B.T. erkender den 45-årige Carl Wallace, der er medejer af i alt 14 restauranter, at hans første reaktion på indbruddet var vrede, ærgrelse og frustration. Men han blødte hurtigt op.

»Der er så meget had i verden, og da det tilmed skete i påskedagene, virkede det endnu mere naturligt at reagere med tilgivelse og en udstrakt hånd frem for had.«

»Måske er det her min mulighed for at være med til at ændre et andet menneskes liv. Faktum er, at tyven ikke fik nogen penge ud af det, men et menneske, der handler sådan, har tydeligvis problemer,« siger den barmhjertige restauratør, der også er taknemmelig for at tyven undslap politiet.

Restaurantejeren Carl Wallace fra Georgia har valgt at håndtere et indbrud i påskedagene med kærlighed og jobtilbud frem for vrede og politi. Foto: Privatfoto Vis mere Restaurantejeren Carl Wallace fra Georgia har valgt at håndtere et indbrud i påskedagene med kærlighed og jobtilbud frem for vrede og politi. Foto: Privatfoto

»Ellers kunne det være gået meget værre. I bedste fald med en anholdelse og et fængselsophold, men det kunne også være endt i et voldeligt sammenstød med myndighederne, for alarmen nåede at gå i gang,« forklarer Carl Wallace.

Hans opslag på Facebook, hvor han tilbyder indbrudstyven en fredelig snak og et job, er nu gået viralt. Først i de lokale medier, senere over hele USA og resten af verden. Ikke mindst efter en bruger på den sociale platform Reddit gengav jobopslaget og skrev 'det her er medmenneskelighed'.

Den store virak kommer bag på Carl Wallace, der finder det trist, at noget så fundamentalt som næstekærlighed kan berettige til så meget opmærksomhed. Men han håber alligevel, at hans historie kan inspirere andre og vise, at man nogen gange kommer længere med kærlighed end had og foragt.

»Hvis vi havde reageret med vrede og politi, var der nok ikke nogen, der havde skrevet om det,« pointerer han.

En smadret dør udgjorde de største skader efter indbruddet lørdag morgen. Foto: Privatfoto Vis mere En smadret dør udgjorde de største skader efter indbruddet lørdag morgen. Foto: Privatfoto

»Selvfølgelig havde jeg sandsynligvis reageret anderledes, hvis der var tale om et indbrud hjemme hos mig selv og min familie. Men udover døren skete der ingen stor skade, og vi kunne åbne næste dag.«

»For mig handler det om, hvad man kan gøre for at ændre livet til noget bedre for andre,« siger restauratøren, der dog endnu ikke har hørt fra indbrudstyven. Men jobtilbuddet står ved magt.

»Nogle tror, der er tale om en gimmick eller en fælde, men det er ikke tilfældet. Jeg vil 100 procent sikkert tilbyde ham et job, hvis han er interesseret. Selvfølgelig kræver det noget tillid fra begge parter, og han vil nok komme til at tilbringe mange timer som opvasker til at begynde med.«

»Men han vil helt sikkert tjene mere end han gør som indbrudstyv, for det er han tydeligvis ikke så god til,« siger Carl Wallace med overskud og smil i stemmen.