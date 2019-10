Der findes ikke mange mennesker, der ikke har set tv-serien 'Friends', hvor vennegruppen samles på 'Central Perk' i New York i næsten hvert afsnit.

Central Perk er et fiktivt sted, og i virkeligheden hedder lokationen 'Little Owl Restaurant', hvor ejeren, Joey Campanaro, er rigtig træt af alle de fans, der besøger bygningen.

»Der kommer dagligt 100 mennesker, og i weekenden er det tættere på 1.000,« siger Campanaro til New York Post.

Ejeren er træt af fansene, fordi de spærrer vejen til hans restaurant, mens de tager selfies. Derudover skriver de deres yndlingscitater fra serien på bygningen.

47-årige Campanaro siger, at den store folkemængde skyldes, at tv-serien i sidste måned havde 25-års jubilæum.

Han tilføjer, at det er et sted i New York, hvor folk bare gør det samme som alle de andre.

»Tag et billede og del det på de sociale medier. Det er blevet en ting her omkring.«

Joey Campanaro har flere gange prøvet at få de forskellige fans til at stoppe ved at informere dem om, at det er ulovligt, men indtil videre uden held.

For fem år siden da serien havde 20-års jubilæum, var der også mange fans samlet foran bygningen. Foto: DON EMMERT

Den 47-årige ejer har overvejet at få fjernet citaterne på væggen, men det vil koste flere tusinde dollars, siger han.

I stedet har han sat et skilt op, hvor der står, at det er ulovligt, mens han fortæller fansene, at de er under videoovervågning.

I 2011 serverede han middag for en fan af Friends, der elskede maden så meget, at han skrev 'Jeg elsker Joey' på fortorvet.

»Han må have troet, at det var karakteren Joey og ikke Joey Campanaro,« slutter han overfor New York Post.