En kinesisk restaurants forsøg på at forhindre madspild er i den grad faldet til jorden, og restauranten har derfor valgt at beklage.

Restaurantens kreative idé var at råde deres kunder til at veje sig selv, inden de bestilte deres mad.

På den måde - mente restauranten - at kunderne ville få en bedre fornemmelse af, hvor meget mad de skulle købe, og således ville restauranten mindske madspild.

Det skriver BBC, som desuden beretter, at restauranten, der er beliggende i byen Chancsha, i forbindelse med tiltaget placerede to store vægte ved indgangen.

Da kunderne ankom, bad restaurantens ansatte dem om at indberette deres vægt og højde i en app, som derefter gav kunderne et forslag til, hvad - og hvor meget - de skulle bestille fra menukortet.

Restauranten havde desuden opsat skilte med tekster såsom: 'Operation tomme tallerkener' og 'Vær sparsommelige og gå efter en tom tallerken'.

Men som nævnt fik restaurantens forsøg på at mindske madspild bestemt ikke den modtagelse, de havde håbet på.

I stedet blev de overvældet af kritik på det kinesiske medie Weibo, hvor hashtags omkring restauranten blev delt flere end 300 millioner gange, skriver det britiske medie.

Derfor har restauranten altså nu været ude og undskylde.

'Vores oprindelige intention var at være fortalere i forsøget på at stoppe madspild og for at bestille mad på en sund måde. Vi tvang aldrig nogen til at veje sig selv, hvis de ikke havde lyst,' lyder det fra restauranten.

Restaurantens tiltag blev til som følge af en national 'stop madspild'-kampagne i Kina.

En kampagne, der er sat i værk af den kinesiske præsident, Xi Jinping, som tidligere har udtalt, at madspildet i landet er 'urovækkende og chokerende'.