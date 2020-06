For 63 år siden åbnede der en pandekage-restaurant i den amerikanske delstat Californien.

Den familieejede pandekage-restaurant voksede og udvidede sig til 1.100 restauranter landet over, men den dag i dag er der kun én enkelt tilbage, og den skifter nu navn.

Det gør den, fordi dens navn er en smule opsigtsvækkende - især i kølvandet på disse dages voldsomme raceprotester i USA efter drabet på George Floyd. Det skriver CNN.

Den 46-årige afroamerikaner mistede livet 25. maj i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis.

Ved anholdelsen pressede politibetjenten Derek Chauvin sit knæ mod George Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder, alt imens at George Floyd tryglede om at komme fri, fordi han ikke kunne trække vejret.

Anholdelsen har ført til uroligheder over hele USA, og det er altså disse uroligheder, der har fået pandekage-restauranten til at skifte navn.

Restaurantens navn er nemlig 'Sambo'. Et ord, der har rødder helt tilbage til bogen 'Lille Sorte Sambo' fra 1899, der handler om indisk dreng med mørk hudfarve.

Ordet er efterfølgende blevet benyttet som et nedsættende udtryk over for afroamerikanske personer.

Restauranten har indtil videre valgt at overdække dets skilte foran restauranten og har i stedet opstillet et fredsskilt, et og-tegn og et skilt med ordet 'love'. Skiltene skal symbolisere 'peace & love'.

»Vores familie har kigget dybt ind os selv og fundet frem til, at vi bliver nødt til at være påpasselige, når folk, som vi respekterer, rækker ud,« lyder det fra familien, der ejer restauranten.

»Så i dag står vi sammen i solidaritet med dem, der søger ændringer, og vi gør det bedste, vi kan,« fortsætter de.

Ifølge CNN kommer navnet 'Sambo' fra navnene Sam Battistone og Newell 'Bo' Bohnett, som i sin tid stiftede restauranten.

»Det var min bedstefar, Sam, og hans forretningspartner, Bo, der lagde navn til, men jeg kan godt forstå, at der er nogle, der føler sig såret over navnet, så nu forsøger vi at imødekomme dem,« siger ejeren Chad Stevens til det amerikanske medie.

Det er ikke første gang, at der er negativ opmærksomhed omkring pandekage-restaurantens navn.

I 1970'erne blev den dengang yderst succesfulde restaurantkæde sagsøgt for racisme.

I begyndelsen af 1980'erne valgte nogle af kædens restauranter derfor at ændre navn, men det var for sent, og kæden gik konkurs og måtte lukke flere hundrede restauranter. Og i dag er der altså kun den ene i Californien tilbage.