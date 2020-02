Den vietnamesiske restaurant Pho Original i Prag ville ikke have kinesiske gæster af frygt for coronavirus.

En vietnamesisk restaurant i Tjekkiets hovedstad, Prag, er røget i modvind for at afvise kinesiske gæster af frygt for coronavirus.

Den vietnamesiske restaurant Pho Original havde sat et skilt op i døren, hvor de informerede om, at de ikke ville acceptere kinesiske gæster af sundhedsmæssige årsager.

Det fik ifølge nyhedsbureauet Reuters en lang række vrede reaktioner til at strømme ind på de sociale medier.

- Diskrimination! Vi er mennesker, ikke et virus. Stop fordommene, skriver den kinesiskfødte Prag-indbygger Lin Cheng på Facebook.

Restauranten undskyldte tiltaget i et Facebook-opslag onsdag aften.

/ritzau/