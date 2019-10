Et skift på posten som chefkok kostede en højt profileret sushi-restaurant dyrt på michelin-kontoen.

I hvert fald var sushi-restauranten Araki belønnet med hele tre michelinstjerner, men slår du op i den seneste Michelin Guide for 2020, vil du opdage, at de er streget fra listen.

Den voldsomme nedgradering for restauranten, der ligger i London, sker efter, at chefkokken Mitsuhiro Araki rejste til Hong Kong for at åbne en ny restaurant.

Det skriver CNN.

Hans protegé siden 2015, Mary Lau, blev i stedet chefkok for Araki.

Han fortæller, at han ikke vil lade sig slå ud af Michelins vurdering af restauranten, men slår samtidig også fast, at »det er en skam«.

»Vi accepterer Michelins beslutning, som de er I deres gode ret til at træffe. Vi tager det som en ny start, efter vores mester Mitsuhiro Araki rejste,« siger Mary Lau og fortsætter:

»Vi tror, at det (afrejsen, red.) satte Michelin i en svær situation i forhold til at træffe en beslutning om, hvordan de skulle placere Araki, eftersom vores mester kun var her i halvdelen af inspektionsperioden for 2020-guiden.«

Yderligere forklaring for hvorfor Araki har mistet sine tre michelinstjerner, fremgår ikke.

CNN fortæller, at Michelin ikke har besvaret deres henvendelser for en kommentar.

»Mange kokke vil være rystet over at miste deres stjerner, men det bringer dig ingen vegne at håndtere det på den måde. Du skal børste støvet af dig og komme videre,« siger Mary Lau, der slår fast, at de ikke kan mærke stjerne-tabet på mængden af gæster i restauranten.

Araki har plads til 16 gæster, som præsenteres for et menukort i prisklassen 2.700 kroner.