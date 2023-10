Hvis du besøger den japanske restaurant Abe-chan i Tokyo, kan du meget vel ende med at spise resterne fra en gevaldigt gammel sauce.

For gryden, som restaurantens Yakitori-sauce bliver lavet i, er ikke blevet vasket i 60 år.

Det skriver norske Dagbladet ud fra et opslag på Facebook, der er gået viralt.

Her ser man Abe-chans ejer foran den noget historiske gryde, der bærer tydeligt præg af sin alder.

Opslaget har siden fået overvældende mange reaktioner.

Og at saucen serveres fra den ældgamle, uvaskede gryde, er umiddelbart ikke noget, der skræmmer folk væk.

»Jeg vil vædde på, at maden smager fantastisk. Jeg ville spise her,« skriver en bruger.

»Bevar traditionen! Det kunne jeg godt tænke mig at prøve,« skriver en anden.

Den manglende rengøring af gryden skyldes ifølge restauranten hverken dårlig hygiejne eller dovenskab.

Nej, det er derimod et ønske om at 'bevare sine forfædres tradition', lyder det fra ejeren. Han tilføjer, at den uvaskede gryde giver saucen dens unikke, gode smag.

På trods af, at gryden ikke er blevet vasket i mere end et halvt århundrede, hævder Tokyo-restauranten, at de noget overraskende aldrig har haft problemer med den japanske ækvivalent til Fødevarestyrelsen.

Abe-chan har eksisteret siden 1933 og drives i dag af tredje generation. Stedet serverer utallige grillretter, der altså overhældes af den historiske sauce.