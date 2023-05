Et ønske om at passe på sine syge forældre og behandle de fattige i området gjorde, at den amerikanske læge Bushra Ibnauf Sulieman blev tilbage.

Men den dag, han vovede sig ud for at tage den farlige flugt fra Sudans hovedstad med sin familie, endte det med at koste ham livet.

Det skriver nyhedsbureauet AP og BBC.

Den anerkendte læge Bushra Ibnauf Sulieman blev tirsdag et af ofrene for de optøjer, der har været i det afrikanske land de seneste uger.

Den 49-årige amerikanskfødte læge, der også arbejdede i Sudan, var blevet i landets hovedstad, efter kampene mellem to rivaliserende sudanesiske befalingsmænd brød ud i Khartoum den 15. april.

Der passede han både sine syge forældre og byens sårede.

Men da han tirsdag morgen – ifølge AP – besluttede, at han var nødt til at risikere den farlige flugt sammen med sine forældre, sin amerikanske hustru og deres to børn, skete tragedien.

Den dag var en skrøbelig våbenhvile blevet meldt ud, og Sulieman valgte derfor at tage med sin far hen til den dialyse-behandling, han havde brug for, og derefter prøve at flygte fra hovedstaden med familien.

Ude i hans gård endte han dog med at blive omringet af en flok fremmede, der stak en kniv i brystet på ham og tog hans liv.

Foran hans familie.

Det formodes, at motivet var røveri – og at drabet ikke skete som en del af selve de kampe, der udspiller sig i landet, men som følge af den lovløshed, der nu præger byen og landet.

For kampene er blevet ledsaget af udprægede plyndringer rundt omkring i Khartoum, der er hjemsted for fem millioner mennesker.

»(De gjorde det, red.) for ingenting. For ingenting,« lyder det fra en af Suliemans kollegaer, Mohamed Eisa, til nyhedsbureauet AP.

Han fortæller videre, at han flere gange over årene havde spurgt sin ven om, hvorfor han valgte at arbejde i Sudan:

»Han sagde altid til mig: 'Mohamed, hør her. Ja, jeg elsker at bo i USA, men det amerikanske sundhedssystem er meget stærkt. I Sudan har alt, jeg gør, stor indflydelse på mange liv, mange studerende og mange læger'.«

Bushra Ibnauf Sulieman var ifølge AP en velrespekteret kollega på Gastroenterology Clinic og Mercy Hospital i Iowa, og han var en af stifterne bag foreningen Sudanese American Medical Association.

Flere gange om året rejste han til Sudan med medicinske forsyninger, han havde indsamlet til landet.