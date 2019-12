Senatet i USA blokerer en resolution, der siger, at Tyrkiet har begået folkedrab på armenierne.

Senatet i USA blokerer resolutionen, der anerkender tyrkisk massedrab på armeniere for hundrede år siden som folkedrab.

Resolutionen blev vedtaget af Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, i oktober med overvældende flertal på 405 stemmer mod 11.

Demokraterne sidder på flertallet i dette kammer.

Republikanerne har flertal i Senatet, og de siger at tiden til sådan en resolution ikke er nu, da den vil vække tyrkisk vrede.

Resolutionen har slet ikke været til afstemning i Senatet. Kilder i Kongressen siger, at præsident Donald Trump i Det Hvide Hus ikke ønsker, at processen med resolutionen fortsætter.

For USA er i øjeblikket involveret i flere følsomme sager med Tyrkiet, herunder den tyrkiske offensiv mod kurdere i det nordlige Syrien, og desuden er der sagen om Nato-landet Tyrkiets køb af det russiske anti-luftsystem S-400.

Resolutionen fastslår, at det er amerikansk politik at mindes folkedrabet på 1,5 millioner armeniere i det nu opløste Osmanniske Rige fra 1915 til 1923.

Det Osmanniske Rige havde sit centrum i vore dages Tyrkiet.

Tyrkiet accepterer, at mange armeniere i Det Osmanniske Rige blev dræbt i kampe med militæret under Første Verdenskrig.

Men Tyrkiet siger, at tallet ikke var så højt og afviser, at der var tale om systematisk drab på armeniere.

Flere andre lande kalder det folkedrab, og det har udløst tyrkisk vrede.

Afstemningen i Repræsentanternes Hus i oktober blev da også fordømt.

Den demokratiske senator Bob Menendez og den republikanske senator Ted Cruz forsøgte at få resolutionen til afstemning torsdag, men det blev blokeret af Kevin Cramer, også en republikansk senator.

- Jeg tror ikke, at der er et eneste medlem af Senatet, der ikke er alvorligt bekymret for Tyrkiets opførsel, siger Cramer.

- Når tiden er inde, vedtager vi måske resolutionen.

/ritzau/Reuters