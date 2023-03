Lyt til artiklen

Russerne har ikke tænkt sig at acceptere, at flere lande nu vil sende kampfly til Ukraine.

Ifølge Reuters slår Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, nu fast:

»Alle kampfly der bliver sendt til Ukraine vil blive smadret, og de vil ikke have nogen indflydelse på krigens gang.«

Polakkerne besluttede sig torsdag for at sende fire MiG-jægere til Ukraine, og fredag melder Slovakiet ud, at landet vil sende yderligere 13 MiG-fly afsted.

Det virker nu ikke til at være noget, der skræmmer russerne.

»Det lader til, at disse lande kun er interesseret i at komme af med gammelt udstyr, som de ikke kan bruge mere,« siger talsmanden.

Herhjemme har statsminister Mette Frederiksen (S) også nævnt muligheden for at sende kampfly fra Danmark til Ukraine.

Det er dog noget, der skal drøftes med landets allierede først.

USA har foreløbigt meddelt, at de ikke har aktuelle planer om at sende F-16-fly afsted.

»At andre lande sender fly afsted, ændrer ikke vores opfattelse, når det gælder F-16 fly,« siger John Kirkby, der er talsmand for Joe Biden til Reuters.