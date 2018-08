Familien er samlet om den 81-årige republikanske senator John McCain, der nu stopper sin kræftbehandling.

Washington. Den amerikanske senator John McCain, som i over et år har lidt af en aggressiv form for kræft i hjernen, har valgt at indstille behandlingen.

Det skriver hans familie i en udtalelse fredag.

- John har overgået forventningerne for sin overlevelse. Men sygdommens forløb og alderens ubønhørlige fremskridt har afsagt sin dom, skriver familien ifølge flere nyhedsbureauer.

- Med sin sædvanlige viljestyrke har han nu valgt at afslutte den medicinske behandling.

Familien er samlet i hjemstaten Arizona, og personer tæt på den tidligere republikanske præsidentkandidat oplyser til avisen New York Times, at hans død er nært forestående.

John McCain har repræsenteret Arizona i både Senatet og Repræsentanternes Hus i 35 år.

Han var Republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2008, men måtte se sig slået af Demokraternes kandidat, Barack Obama.

Selv om McCain på grund af sin sygdom stort set kun har opholdt sig på sin ranch i Arizona i år og ikke været i Washington, har han deltaget i vigtige udenrigs- og forsvarspolitiske debatter, skriver New York Times.

Blandt andet har McCain markeret sig som en vedvarende kritiker af præsident Donald Trump.

Efter Trumps topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i juli rasede McCain over, at Trump "fornedrede sig for en tyran".

Han er også ved flere andre lejligheder gået imod præsidenten og var med til at spænde ben for Trumps planer om at afskaffe forgængeren Barack Obamas sundhedsreform.

81-årige McCain har været senator i over 30 år. Han var i adskillige år krigsfange under Vietnam-krigen, og her blev han gentagne gange udsat for tortur.

