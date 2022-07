Lyt til artiklen

Republikanske Lee Zeldin, der kæmper for at blive guvernør i New York, var mødt frem i den vestlige del af staten for at føre valgkamp.

Fra ladet af en lastbil talte han om den stigende kriminalitet, der er blevet et voksende problem over hele USA under pandemien, men som særligt har ramt New York, der har været vidne til flere voldsomme overfald i byens undergrundsbane.

Den republikanske politiker var stadig i gang med at holde tale for de fremmødte, da han selv blev en del af kriminalitetsstatistikken.

En mand gik pludselig op på scenen og hen til guvernørkandidaten, skriver The New York Times. I videoer af overfaldet kan en mand ses gå truende frem mod Zeldin med et løftet våben rettet mod politikerens hals. Han når at tage fat i Zeldins arm, før flere personer løber på scenen og hjælper med at få overfaldsmanden væk fra guvernørkandidatten.

Manden, der siden er blevet anholdt, var i besiddelse af, hvad der ved første øjekast ligner en kattenøglering. Der var dog tale om et mindre knojern, der kunne have gjort stor skade.

I en erklæring efter angrebet fortæller Zeldin, at han og medlemmerne af hans kampagnestab alle er i sikkerhed. Politikeren slap med forskrækkelsen og blev ikke såret i angrebet.

Kriminalitet er et stigende problem i USA. Og særligt i New York er kriminaliteten vokset eksplosivt. Uundgåeligt er kriminalitet derfor blevet et stort tema i USA og forventes at blive afgørende ved midtvejsvalget til november.

Oplevelsen har også kun bekræftet Zeldin i, at der skal slås hårdere ned på kriminalitet, som han har gjort til et centralt element i sin kampagne som guvernør:

»Jeg er lige så målrettet som nogensinde til at gøre mit for at gøre New York sikkert igen.«

Manden bag overfaldet er ifølge Zeldin blevet varetægtsfængslet. Der er ikke kommet noget frem om mandens identitet og potentielle motivation. I videoer af overfaldet kan manden, der er iført en kasket med ordene ‘Irak krigsveteran’, høres sige »du er færdig« gentagende gange.

Zeldin er oppe imod den demokratiske guvernør Kathy Hochul, der måtte tage over midt i valgperioden, da den tidligere guvernør Andrew Cuomo stoppede før tid på grund af anklager om flere seksuelle krænkelser.

Valget om guvernørposten finder sted 8. november i år, hvor flere pladser til den amerikanske kongres også er på valg.

