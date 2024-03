To republikanere gik imod partiledelsen og stemte imod rigsretssag mod USA's minister for indenrigssikkerhed.

Repræsentanternes Hus har tirsdag amerikansk tid stemt imod at iværksætte en rigsretssag mod Alejandro Mayorkas, der er minister for indenrigssikkerhed.

Afstemningen ses som et nederlag for den republikanske formand for Huset, Mike Johnson.

Grænsen til Mexico hører under Mayorkas' ministerområde, og det var det emne, der satte processen med en potentiel rigsretssag i gang.

214 stemte for, mens 216 stemte imod et udvalgs rigsretssagsanklager mod Mayorkas.

Fire republikanere valgte at gå imod partiets ledelse og stemte i lighed med Demokraterne stemme imod en rigsretssag.

Tidligere tirsdag afviste republikanerne i Senatet tilsyneladende et tværpolitisk lovforslag vedrørende grænsen til Mexico.

Forslaget var et forsøg på at løse præcis de sikkerhedsproblemer, som Republikanerne vil have Mayorkas til at sætte en stopper for - eksempelvis at der kommer rekordmange illegale immigranter over grænsen.

- Alt indikerer, at denne lov ikke engang kommer til debat i Senatet, lyder det fra præsident Joe Biden.

- Hvorfor? Årsagen er simpel: Donald Trump. Fordi Donald Trump mener, at det er skidt for ham politisk.

I sidste uge blev et tværpolitisk lovforslag præsenteret. I det var 118 milliarder dollar, der foruden penge til grænsen skal gå til militærhjælp til Ukraine og Israel.

Nogle republikanere mener dog, at forslaget ikke på en effektiv måde håndterer strømmen af migranter ved grænsen.

Meningsmålinger viser, at immigration er blevet en af de største bekymringer for amerikanske vælgere i et valgår.

Meget tyder på, at præsidentvalget til november kommer til at være mellem Biden og Trump.

I sidste uge godkendte et udvalg i Huset to anklagepunkter til en rigsretssag mod Mayorkas.

Det republikanske kongresmedlem Tom McClintock har dog sagt, at efterforskningen af Mayorkas ikke er lykkedes med at "identificere en forbrydelse, der foranlediger en rigsretssag".

En lignende udtalelse kom fra partikollegaen Ken Buck mandag.

Anklagerne mod Mayorkas går på, at han med vilje har været for slap i forhold til at sikre USA's grænse til Mexico, og at han har misbrugt offentlighedens tillid ved at fremsige falske udtalelser i Kongressen.

Omkring to millioner migranter blev anholdt af den amerikanske grænsevagt ved grænsen til Mexico i finansåret 2023.

Mayorkas har afvist, at han har gjort noget forkert.

