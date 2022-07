Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den republikanske politiker Matt Gaetz er kendt for sine kontroversielle handlinger, der ofte deler vandene. Hans seneste udtalelser lørdag er ingen undtagelse.

Her talte han ved en konference i Tampa, Florida, om protesterne vedrørende den føderale ret til abort, som højesteretten valgte at forbyde sidste måned. Til stor forargelse flere steder verden over.

På talerstolen henvendte Matt Gaetz sig direkte til de kvinder, der protesterer mod afskaffelsen af retten til fri abort.

Ifølge Gaetz er 'kvinder, der protesterer mod retten til fri abort, mindre tilbøjelige til at blive gravide, fordi de er mindre attraktive', sagde han ifølge flere amerikanske medier, herunder USA Today.

»Hvorfor er det, at de kvinder med mindst sandsynlighed for at blive gravide er dem, der er mest bekymrede for at få en abort? Ingen ønsker at gøre dig gravid, hvis du ligner en tommelfinger.«

Udmeldingerne har efterfølgende fået adskillige reaktioner, særligt på Twitter, og som deler vandene – hvoraf de fleste reaktioner er negative.

Ikke mindst, fordi abortdebatten har kørt på fuldt blus i USA, lige siden den amerikanske højesteret 26. juni omstødte den historiske »Roe v. Wade«-afgørelse, der siden 1973 har sikret retten til abort i USA.

Talspersoner for Matt Gaetz har efterfølgende sagt til Independent, ovenpå kritikken af talen, at hans tale »taler for sig selv«.

Matt Gaetz har før vakt opsigt med sine handlinger, eksempelvis i 2020 hvor han troppede op i USAs kongres iført en gasmaske. Ifølge ham selv var det for at gøre grin med coronavirus og de restriktioner, der blev indført.

Matt Gaetz er i forvejen under anklage for flere forhold, der kan koste ham sit politiske liv.

Han er mistænkt for sex med en mindreårige samt for at have brudt USAs love om sexhandel. Ifølge mediet Politico skal Gaetz for retten i december i år.

Han afviser samtlige anklager mod sig.