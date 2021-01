Danske Henning Lorenzen har stemt republikansk i årevis. Men i november skiftede han kurs.

Nu forsøger han at holde ophedede, politiske diskussioner væk fra sin arbejdsplads i staten Maryland, hvor flere af hans ansatte sympatiserer med de Trump-tilhængere, der stormede Kongressen.

I de 30 år danske Henning Lorenzen har boet i USA, har han støttet det republikanske parti. Så for ham var det en selvfølge også at stemme på Donald Trump ved forrige valg.

Men ved præsidentvalget i november var det slut med den politiske trofasthed. Henning havde fået nok af Trump og gav sin stemme til demokraternes kandidat, Joe Biden.

Danske Henning Lorenzen har stemt republikansk i årevis. Men i november skiftede han kurs. Vis mere Danske Henning Lorenzen har stemt republikansk i årevis. Men i november skiftede han kurs.

»I begyndelsen klarede Trump det godt med økonomien og skattelettelser, men så begyndte han at tage mærkelige beslutninger. Især corona har han håndteret rigtig skidt,« siger Henning Lorenzen, der er far til tre store børn og bor i staten Maryland med sin amerikanske kone.

Trumps personlighed var også afgørende for Henning Lorenzens drastiske kursskift.

»Han opfører sig som et lille barn, der ikke får sin vilje. Den måde, han taler og behandler folk på, klæder simpelthen ikke republikaner,« lyder det fra den 54-årige dansker.

Han er født og opvokset på Fanø, hvor han er uddannet kok fra Sønderho Kro. I en årrække har han ejet og drevet tre restauranter i i og omkring Washington D.C., men da økonomien dykkede i 2007-2008, mistede han alt.

I dag arbejder han som køkkenchef på en slags privathotel for ældre velhavere - senior living, som det kaldes på amerikansk.

Arbejdspladsen ligger i den lille by Hagerstown i staten Maryland, hvor Henning og hans familie også bor. Maryland er overvejende demokratisk, men ligger bare 10 minutters kørsel fra nabostaten West Virginia, hvor knap 70 procent af vælgerne stemte på Trump. Det sætter sine spor i køkkenet, hvor Henning Lorenzen har 25 ansatte under sig.

»Vi diskuterer ikke politik på arbejdet i øjeblikket, for folk bliver rygende uvenner. Nogle af de ansatte bor i West Virginia, og er fanatiske Trump-tilhængere og mange af dem har våben, som er helt normalt her. De sympatiserer med dem, vi så kæmpe sig ind i Kongressen og snakker stadig om revolution og magtovertagelse. Det er jo uhyggeligt at høre på,« gyser Henning Lorenzen og fortsætter:

»Og så er der dem, der støtter Biden. De bor gerne i Maryland eller tæt på Washington D.C., som ligger en time væk. Så det en meget sammensat skare, og der skal ikke meget til, før bølgerne går højt. Men det er fortrinsvis Trump-støtterne, der gejler hinanden op.«

De ansatte respekterer dog i stor udstrækning, at politik ikke må debatteres på jobbet. Falder der alligevel nogle ord, sørger Henning Lorenzen for, at der hurtigt bliver skiftet emne eller understreger, at diskussionerne må tages udenfor arbejdstiden.

»Det har aldrig været sådan, at jeg skulle sende nogen hjem, og jeg viser heller ikke, hvor jeg står personligt. Men det er da besynderligt for en dansker som mig, der er vant til, at alle kan tale om tingene. Jeg havde ovenikøbet engang en kæreste, der stemte SF, selvom jeg var konservativ,« griner han.

Han er på selv arbejde under indsættelsen af Joe Biden, og den historiske dag får fjernsynet ekstraordinært lov til at køre i fællesstuen, imens en af kokkene tager en radio med i køkkenet. Så kan de ansatte, der har lyst, følge med i indsættelsen af landets nye præsident. Men stadig uden at debattere over kødgryderne.

»Jeg tror, det kommer til at forløbe ganske roligt. Både i Washington og hos os. Det håber jeg i hvert fald,« siger Henning Lorenzen, der ser frem til at se, hvad de næste fire år bringer.

»I sin tid syntes jeg, Biden var for gammel, men han har gjort det godt på det sidste. Mange frygter selvfølgelig, at han vil åbne grænserne helt op og give penge til en masse, der ikke vil lave noget. Nu må vi se. Han fortjener en chance, men der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, han står med. Trump fik alligevel mere end 70 millioner stemmer.«

Men Henning Lorenzens egen stemmeseddel blev altså ikke en af dem.