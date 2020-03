Senatsleder har fremlagt en krisepakke på 7000 milliarder kroner til amerikanske familier under viruspandemi.

Republikanerne i Senatet i USA har fremlagt en krisepakke på 1000 milliarder dollar og vil blandt andet give amerikanere kontant støtte under coronaviruspandemien.

Krisepakken, der svarer til knap 7000 milliarder kroner, blev præsenteret af Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, torsdag.

Ifølge forslaget vil hver amerikaner i udgangspunktet modtage et beløb svarende til godt 8000 kroner i støtte. Ægtepar modtager det dobbelte.

Kontanthjælpen gives efter behov, men ingen vil få mindre end 4000 kroner.

Ifølge forslaget skal der også gives støtte til børn, således at hvert barn berettiger til en støtte på cirka 3400 kroner.

Republikanerne håber, at pengegaven til amerikanske familier kan få gang i den amerikanske økonomi, der er ved at gå i stå.

Krisepakken skal nu fremlægges for Demokraterne i Senatet og debatteres, før der bliver fastsat en dato for en afstemning.

Derefter skal forslaget behandles i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, før det til sidst skal underskrives af præsident Donald Trump.

- Dette forslag indeholder modige skridt på fire prioriterede områder, som haster og er meget nødvendige, sagde Mitch McConnell, da han fremlagde planen i Senatet.

- For det første indeholder dette direkte hjælp til det amerikanske folk. For det andet, hurtig støtte til små virksomheder og deres ansatte. For det tredje, væsentlige skridt mod at stabilisere vores økonomi og beskytte vores arbejdspladser.

- Og for det fjerde, mere støtte til vores modige sundhedsarbejdere og patienter, som kæmper mod coronavirusset, sagde han.

/ritzau/AFP