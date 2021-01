Republikaneren Kelly Loeffler, der netop har tabt et senatsvalg i delstaten Georgia, vil ikke længere protestere over valgmandsstemmer til Joe Biden ovenpå onsdagens voldelige protester.

Det siger hun i Senatet, hvor kongresmedlemmerne igen er samlet onsdag aften lokal tid, timer efter at kongresbygningen blev stormet af demonstranter.

»Jeg kan ikke længere med god samvittighed protestere mod godkendelsen af stemmerne,« siger Loeffler til bifald i Senatet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Før de voldelige demonstrationer ved og i Kongressen støttede mindst 11 senatorer op om en protest mod valgresultatet.

Flere af de senatorer har ombestemt sig efter angrebet på Kongressen.

'Vi har nu brug for, at hele Kongressen står sammen og stemmer for at godkende valgresultatet,' skriver Steve Daines og James Lankford i en fælles udtalelse, som de to republikanere har lagt på Twitter.

Cathy McMorris Rodgers, der er republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, har også ændret holdning til at sætte sig imod resultatet.

'Det, vi har set i dag, er ulovligt og uacceptabelt. Jeg har besluttet, at jeg vil støtte vælgernes stemme, og jeg opfordrer præsident Donald Trump til at fordømme det og sætte en stopper for galskaben,' skriver Rodgers på Facebook.

Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Foto: STEPHANIE KEITH

Ifølge CNN fik det republikanske kongresmedlem Chip Roy et stående bifald fra Demokraterne i Senatet, da han sagde, at han ikke vil stemme for at afvise valgresultatet.

'Det her bliver muligvis min politiske død. Men så må det være sådan,« sagde Chip Roy.

Fra talerstolen i Senatet hylder den republikanske senator Mitt Romney sine partifæller, der har trukket deres indsigelser tilbage.

Romney er udtalt Trump-kritiker. Han er ifølge TV2 tydeligt bevæget over situationen, og hans stemme knækker flere gange.

Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Foto: STEPHANIE KEITH

»Den bedste, man kan gøre for de oprørte vælgere, er at fortælle dem sandheden. Sandheden er, at Joe Biden vandt valget, og Donald Trump tabte,« siger han ifølge tv-stationen.

Tusindvis af Trump-tilhængere demonstrerede onsdag foran Kongressen, hvor Joe Bidens sejr ved præsidentvalget formelt skulle godkendes.

Valgresultatet blev dog ikke godkendt, da demonstranter trængte ind i kongresbygningen.

Flere personer, herunder politibetjente, blev under urolighederne. En kvinde mistede livet, efter at hun blev ramt af skud i Kongressen.

/ritzau/