Chris Christie mener, at det er ved at være nok.

»Jeg har været tilhænger af præsidenten. Jeg har stemt på ham to gange. Men valg har konsekvenser, og vi kan ikke fortsætte med at lade, som om der er sket noget, der ikke er sket,« siger han.

Den tidligere republikanske guvernør i New Jersey, der også har været nær rådgiver for Donald Trump, opfordrer nu den siddende præsident til at erkende sit valgnederlag. Det gør han i ABC-programmet 'This Week'.

Og han er ikke den eneste.

Flere andre fremtrædende republikanere, både senatorer og guvernører, har på samme måde fået nok af den drejning, det amerikanske præsidentvalg har taget med sagsanlæg efter sagsanlæg i forsøget på omstøde resultatet.

I Pennsylvania har den republikanske guvernør, Pat Toomey, eksempelvis taget skridtet fuldt ud og ønsket Joe Biden og Kamala Harris tillykke med sejren, efter at en domstol endegyldigt har afvist Trump-baglandets sagsanlæg i staten.

»For at sikre, at han bliver husket for sin fremragende resultater og for at hjælpe med at forene vores land, bør præsident Trump acceptere resultatet af valget og lette præsidentens overtagelsesproces,« som Pat Toomey tilføjer i en udtalelse.

Chris Christie er lige en tand barskere i sin karakteristik af det arbejde, Donald Trump-advokaterne anført af Rudy Giuliani har udført i de seneste uger.

»Helt ærlig, præsidentens juridiske team har bragt skam over nationen,« siger Chris Christie og har ligeledes kun undren tilovers for strategien:

»Hvis I har beviser, så læg dem frem. Det er en uhyrlig opførsel for enhver advokat, og bemærk, at uden for retssalene hævder de, at der har været svindel, men i retssalene er det ikke svindel, de bruger som argument.«

I Michigan har billedet været det samme. Her har der på samme måde været stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af Joe Bidens sejr fra Trump-lejren, men nu vil det republikanske kongresmedlem fra staten, Fred Upton, ikke lægge øre til mere.

»Vælgerne har talt, og heller ikke i Michigan var det et tæt opgør. Der var 154.000 stemmer til forskel. Vi må lade resultatet tælle,« siger Fred Upton til CNN og påpeger samtidig, at der ikke har været beviser på svindel.

Det forventes i øvrigt ifølge flere medier, at valgresultatet i Michigan bliver endeligt verificeret mandag,

I Maryland har den republikanske guvernør, Larry Hogan, indledt en ophedet debat på Twitter med Donald Trump.

'Stop med at spille golf og erkend nederlaget,' lyder opfordringen i den forbindelse her fra Larry Hogan, der også i et interview har sagt, at »det begynder at se ud, som om vi er en bananrepublik« og at »det er på tide at stoppe det her nonsens«.

Som Chris Christie konkluderer: »Det er forkert. Jeg sagde det på valgaftenen, og der er flere og flere republikanere, der er begyndt at sige det: 'Jeg er republikaner, og jeg elsker mit parti, men det her handler om hele landet'.«