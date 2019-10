Embedsmand ventede fire timer på at afgive forklaring, da omkring 25 republikanere forhindrede lukket høring.

Et politisk stunt førte onsdag amerikansk tid til kaotiske tilstande i Repræsentanternes Hus.

Her stormede republikanske kongresmedlemmer en lukket høring i forbindelse med rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump.

De omkring 25 republikanere nægtede i flere timer at forlade det rum, hvor Laura Cooper skulle til at afgive forklaring foran både demokratiske og republikanske kongresmedlemmer.

Cooper er embedsmand ved USA's forsvarsministerium, Pentagon, og har ansvar for sager med forbindelse til Ukraine og Rusland.

Men Coopers forklaring måtte udskydes i fire timer.

De utilfredse republikanere råbte op med anklager om, at demokraterne, der leder høringerne, gennemfører processen i det skjulte.

Høringerne er en del af en indledende efterforskning af USA's præsident i forbindelse med muligt magtmisbrug i Ukraine-sagen.

Næste skridt vil være en officiel efterforskning.

Først derefter kan der indledes en egentlig rigsretssag, hvor det i sidste ende kræver et flertal i Senatet på to tredjedele, for at Trump kan blive fjernet fra embedet.

/ritzau/Reuters