»Hvis det sker, så tror jeg, der vil blive kaos i de store byer.«

De dystre ord kommer fra Colton Hanes.

Han var ved det netop overståede amerikanske valg ved stemmeurnerne for første gang.

Han stemte på Donald Trump.

Selv om Colton Hanes stemte for første gang, så har han været republikaner og konservativ hele sit liv.

Sådan er det der, hvor han er fra.

Det er ikke første gang, B.T. taler med Colton Hanes. Vi mødte ham første gang nogle dage inden valget. Det skete i hans hjemby Yadkinville, North Carolina.

Byen med nogle få tusinde indbyggere ligger i det nordvestlige hjørne af delstaten, som Donald Trump ser ud til at vinde med en snæver margin.

Colton Hanes fra Yadkinville, NC, er førstegangsvælger og Trump-støtte. Foto: Jeppe Elkjær

Men ikke i Yadkin County, hvor Yadkinville er hovedbyen.

Her fik Donald Trump over 80 procent af stemmerne ved valget 3. november.

»Folk var i chok, da de fik at vide, at Biden havde vundet. Men ikke overraskede. Vi havde set den komme,« siger Colton Hanes over en telefonlinje.

Han er bare ikke sikker på, at valgresultatet for lov at blive stående.

Det republikanske partis hovedkvarter i byen Yadkinville, hvor Trump fik mere end 80 procent af stemmerne ved det netop overståede valg. Foto: Jeppe Elkjær

Som mange andre republikanere – inklusiv præsident Trump og hans personlige advokat Rudy Guliani – mener han, at der foregik omfattende valgsvindel.

»Jeg tror, der er så mange beviser på, at der er valgsvindel med døde personer og mindreårige, der har stemt, så den går hele vejen i Højesteret. Og Trump ender med at blive ved magten,« siger Colton Hanes.

»Hvis det sker, så tror jeg, der vil blive kaos i de store byer.«

Men der er ikke beviser på, at der var valgsvindel. Det siger selv republikanske valgfolk.

»Det er der bare delte meninger om. Der er nogle republikanere, som mener, der var valgsvindel.«

Og netop det har han ret i.

Ved et bizart pressemøde lørdag i baggården hos en bilmekaniker i udkanten af Philadelphia kunne Rudy Guliani fortælle, hvordan han mener, der har været udpræget valgfusk.

Det skete samtidig med, at nyheden om Joe Bidens sejr tikkede ind.

Donald Trumps personlige advokat, den tidligere borgmester i New York Rudy Guliani ved et pressemøde lørdag i Philadelphia. Foto: MARK MAKELA

Men Guliani anførte holdninger, som Donald Trump selv igen og igen har fremført på pressemøder og på favoritmediet Twitter.

Igen og igen har Twitter markeret præsidentens påstande som usande eller for at være udokumenterede.

Og det er netop der, vi står. Der er så godt som ingen konkrete beviser på valgfusk. Og mange af dem, der er blevet påstået, er blevet tilbagevist.

Colton Hanes giver dog heller ikke meget for, at medierne har udråbt Biden som vinder.

»Det er de store tv-kanaler, der har kaldt valget. Og hvad ved de? Jeg tror bare, de forsøger at presse Trump, til at sige han har tabt. Men der kommer en masse retssager nu.«

Han mener, det bliver svært for Joe Biden at samle den amerikanske nation.

Folk er simpelthen for splittede.

»Hvis han bliver præsident, håber jeg, at Joe Biden bliver en, der formår at arbejde sammen med republikanerne.«

»Men hvis fx Kamala Harris forsøger at få nogle af sine meget venstreorienterede synspunkter igennem, som at fjerne vores ret til at bære våben, så bliver det borgerkrig i USA,« siger Colton Hanes.