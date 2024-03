Milliardhjælp til Ukraine og Israel kan måske overleve, selv om Republikanerne har fældet grænseaftale.

Republikanerne i Senatet har nedstemt en pakke, der omfatter øget grænsesikkerhed ved USA's grænse til Mexico og milliarder af dollar i hjælp til Ukraine og Israel.

Det var på forhånd ventet, at forslaget ville blive nedstemt, men den demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, valgte alligevel at sende forslaget til afstemning onsdag.

Han skulle bruge i alt 60 stemmer for at få pakken vedtaget. 50 stemte for og 49 imod.

Demokraterne har et spinkelt flertal på 51-49 i Senatet.

Pakken indeholder tiltag for i alt 118 milliarder dollar. Ud over penge til grænsesikkerhed og militær hjælp til Ukraine og Israel indeholder den også humanitær bistand til civile i Gazastriben og hjælp til krigsflygtninge.

Politikerne i Kongressen har forhandlet om forslaget i månedsvis.

Republikanerne har krævet flere penge afsat til at øge sikkerheden ved USA's sydlige grænse for at forhindre migranter i at komme ind i landet.

Men da forslaget kom til afstemning, stemte mange Republikanere imod, selv om pakken indeholder meget af det, de har bedt om.

Alligevel kan Kongressen måske godt få den stærkt efterspurgte hjælp igennem til nogle af USA's allierede.

Først var meldingen, at Senatet senere onsdag ventedes at stemme om en pakke bestående af 96 milliarder dollar i hjælp til Ukraine og Israel. Det er den samme pakke, men bare med grænsetiltagene pillet ud.

Onsdag aften amerikansk tid melder Schumer ud, at den nye afstemning er skubbet til "tidligst torsdag" amerikansk tid.

Demokraterne ønsker at give Republikanerne tid til "at finde ud af, hvad de videre vil gøre" efter at Republikanerne nedstemte det oprindelige forslag onsdag.

En medarbejder i den republikanske senator Roger Wickers stab vurderer, at den nye palle har bedre chancer for at få de nødvendige stemmer i Senatet.

I givet fald vil dens fremtid alligevel være usikker. Milliardhjælpen skal i givet fald også vedtages i Kongressens andet kammer, hvor Republikanerne har flertallet og for manges vedkommende er imod at sende mere hjælp til Ukraine.

/ritzau/Reuters