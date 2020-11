Valgkommissionsmedlem og amerikanske medier mener, at Donald Trumps påstande om valgsvindel er udokumenterede.

Flere folkevalgte republikanere siger fra over for præsident Donald Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Det her er ved at blive vanvittigt, siger republikaneren Adam Kinzinger, der sidder i Repræsentanternes Hus.

Han tilføjer, at hvis der er begrundede bekymringer om svindel, så skal de håndteres af retssystemet.

Meldingen kommer, efter at Trump natten til fredag dansk tid holdt et pressemøde, hvor han gentog flere påstande om valgsvindel.

På præsidentens første officielle pressemøde siden valgnatten kom Trump ikke med nogen dokumentation, der kan bevise påstandene om valgsvindel, skriver nyhedsbureauet AP.

De amerikanske medier CNN og New York Times går også i rette med Trump og skriver, at der ikke er blevet fremlagt et eneste bevis for den påståede svindel.

På det omtalte pressemøde erklærede Trump sig igen for vinder af valget.

AP, hvis prognoser om præsidentvalget af mange medier anses som de mest pålidelige, har efterfølgende i et tweet gjort opmærksom på, at der endnu ikke er udråbt en vinder.

Marylands republikanske guvernør, Larry Hogan, kritiserer også Trumps påstand.

Præsidentens kommentarer her til aften kan ikke forsvares, og de underminerer vores demokratiske proces. Amerika er ved at tælle stemmerne, og vi skal respektere resultaterne, som vi altid har gjort, siger Hogan.

Et andet republikansk kongresmedlem, Paul Mitchell fra Michigan, mener, at Trump med sine udtalelser svækker tilliden til valgprocessen.

Hvis nogle har beviser på ulovligheder, så skal de lægges frem og løses. Alt andet skader troværdigheden til vores valg og er farligt for vores demokrati, siger han.

Ellen Weintraub, der er medlem af den føderale valgkommission (FEC), beder Trump om at stoppe med at sprede løgne.

- Nu er det nok, hr. præsident. Nok. At slynge om sig med konspirationsteorier om valget vil ikke ændre resultatet.

- Stemmerne er afgivet. Stemmerne vil blive optalt. Dine løgne underminerer vores demokrati og skader landet. Bare stop, skriver det demokratiske medlem Ellen Weintraub på Twitter.

Donald Trump er bagud i forhold til præsidentens demokratiske rival, Joe Biden. En af Trumps rådgivere har erkendt, at chancen for et genvalg ikke ser god ud. Det skriver CNN natten til fredag dansk tid.

Matematikken er ikke på vores side. Vi har brug for et indgreb fra Gud for at ændre retningen, siger den unavngivne rådgiver til CNN.

/ritzau/