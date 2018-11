Endnu en demokratisk senator har tabt pladsen til en republikaner, viser resultater fra Florida.

Floridas afgående guvernør, Rick Scott, vinder den tætte kamp om, hvem der skal sidde på den plads i det amerikanske senat, som var på spil ved midtvejsvalget for 12 dage siden.

Scott har fået 10.033 stemmer mere end sin modkandidat, demokraten Bill Nelson, og kan dermed overtage Nelsons plads i Senatet i Washington. Der blev afgivet 8,19 millioner stemmer i alt i Florida.

Det svarer til 50,05 procent til Scott og 49,93 procent til Nelson, viser resultaterne af fintællingen ifølge Floridas valgkommission. Den ventes dog først tirsdag endeligt at bekræfte resultatet.

Men Nelson har erkendt sit nederlag, skriver Scott på sin Facebook-side.

- Jeg har lige talt med senator Bill Nelson, der på venlig vis erkendte sit nederlag, og jeg takkede ham for hans år i den offentlige tjeneste, skriver Scott.

En omtælling af stemmerne viste tidligere på ugen så lille en forskel på opbakningen til de to, at valgmyndigheden i Florida beordrede en manuel omtælling af stemmesedler.

Inden den manuelle optælling havde Rick Scott 12.600 stemmer i sit favør. Det svarede til 0,15 procent af samtlige stemmer.

Under håndoptællingen indhentede Bill Nelson en smule, men ikke nok til at kunne vende nederlaget.

Floridas valglove kræver, at stemmerne tælles om, hvis der er under 0,25 procentpoints forskel mellem de to kandidater.

76-årige Bill Nelson blev valgt ind i Senatet i 2000 og har siddet der i tre embedsperioder.

/ritzau/Reuters