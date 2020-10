Senatets retsudvalg har ved høring besluttet at stemme om Trumps kandidat til Højesteret torsdag i næste uge.

Torsdag i næste uge, den 22. oktober, vil retsudvalget i Senatet stemme om præsident Donald Trumps kandidat til Højesteret, Amy Coney Barrett.

Det har retsudvalget formelt besluttet torsdag på den sidste dag af en fire dages lang bekræftelseshøring, der fungerer som en form for jobsamtale.

Det skriver avisen The New York Times.

Afstemningens dato blev afgjort, uden at der - som reglerne ellers foreskriver - var mindst to medlemmer af det demokratiske mindretal til stede.

Retsudvalget skal stemme om indstillingen af udnævnelsen af Amy Coney Barrett til den ledige plads som højesteretsdommer.

Den endelige afgørelse vil efterfølgende ske ved en afstemning i hele Senatet.

Hvis retsudvalget 22. oktober stemmer for indstillingen af Amy Coney Barrett, vil Senatet kunne godkende hende som højesteretsdommer få dage senere.

Den endelige afstemning vil kunne afholdes allerede 26. oktober, lyder det i The New York Times. Det er blot en uge og en dag før det amerikanske præsidentvalg 3. november.

Demokraterne har protesteret imod at afstemningen skal hastes igennem så kort tid før valget.

Men det demokratiske mindretal i Senatet har ifølge The Washington Post ikke meget at skulle have sagt i den sag.

- Vi har stemmerne, siger Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell.

Får Amy Coney Barrett et sæde i Højesteret vil det skabe et konservativt flertal på 6-3 blandt dommerne ved USA's øverste domstol.

Flertallet kan vare i årtier, da højesteretsdommere udnævnes for livet.

Demokraterne frygter, at det i fremtiden vil give en fordel til Republikanerne, når sager om alt fra abort til våbenrettigheder skal afgøres i højesteretten.

Amy Coney Barrett har tidligere signaleret, at hun er modstander af en strammere våbenlov, og at hun støtter en strammere abortlovgivning.

Under de seneste dages høring i retsudvalget har Amy Coney Barret lovet, at hun som højesteretsdommer vil være upartisk.

