Marjorie Taylor Greene er en politisk figur, der deler vandene.

Den amerikanske kvinde, der er rødglødende republikaner, har flere gange været i fokus for sine kontroversielle udtalelser, og nu er den altså gal igen.

Senest har hun sammenlignet påbuddet om at bære mundbind med Holocaust, og det har skabt så stor en vrede, at tusindvis ønsker hende fjernet fra sin post i Kongressen, skriver Business Insider.

»Vi kan se tilbage på en tid i historien, hvor folk skulle bære en guldstjerne, og de blev helt sikkert behandlet som andenrangs borgere. Så meget, at de blev smidt i toge og kørt mod gaskamre i Nazi Tyskland,« lød det fra Greene, mens hun i samme ombæring kaldte Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, for 'mentalt forstyrret'.

Marjorie Taylor Greene en en figur, der deler vandene. Foto: SAUL LOEB Vis mere Marjorie Taylor Greene en en figur, der deler vandene. Foto: SAUL LOEB

Kort forinden var påbuddet om at bære mundbind i Kongressen blevet forlænget. Det på trods af, at coronapandemien er under kontrol i det forjættede land, og at cirka halvdelen af USAs voksne befolkning er færdigvaccineret.

Dermed behagede forlængelsen af påbuddet på ingen måde Marjorie Taylor Greene. Hun har sidenhen forsvaret sine kommentarer. Og ja, hun har faktisk taget det skridtet videre.

På Twitter henviste hun til detailkæden Food City, der nu fritager medarbejdere, der er blevet vaccineret, fra at bære mundbind. De skal dog bære et symbol, der angiver, at de er vaccinerede.

»Vaccinerede medarbejdere får et vaccinesymbol, ligesom nazisterne tvang jøder til at bære en jødisk stjerne. Vaccinepas og symboler er diskriminerende over for folk, der ikke er vaccineret, og som stoler på deres immunforsvar mod en virus, hvor man har 99 procent chance for at overleve.«

De kontroversielle udtalelser fik straks mange til at tage afstand. Republikanernes leder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, kalder hendes udtalelser for forfærdelige og dybt bekymrende, mens en underskriftsindsamling, der ønsker hende ud af Kongressen, har nået 60.000 underskrifter.

Hendes seneste udtalelser har dog angiveligt blot været det, der fik bægeret til at flyde over.

Hun har tidligere ytret holdninger, der læner sig opad højreekstremistiske synspunkter. Hun har blandt andet udvist støtte til QAnon-bevægelsen, der tror, at en venstreorienteret kult af satanistiske pædofile, med fremtrædende politikere, har magten over landet.

Hun har før udtalt, at nogle masseskyderier i USA er iscenesatte, at USAs regering stod bag terrorangrebene d. 11. september 2001, og sidste år proklamerede hun også, at jøder kunne have startet de voldsomme skovbrande i Californien med lasere fra rummet.

I vinters likede hun opslag på sociale medier, hvori der blev opildnet til vold mod demokrater i forbindelse med sidste års valgkamp.

Det fik Twitter til at udelukke hende fra platformen, og i februar fik hun så frataget sine udvalgsposter i Kongressen.