En af de tre republikanere, der vil være partiets kandidat i stedet for Trump, kaster håndklædet i ringen.

Det tidligere republikanske kongresmedlem Mark Sanford opgiver sit forsøg på at udfordre præsident Donald Trump og blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2020.

Det siger en talsmand for Sanfords valgkampagne.

Sanford, der har været guvernør i South Carolina og tidligere var valgt ind i Repræsentanternes Hus i Washington, blev ikke spået de store chancer.

Han kom på banen for to måneder siden og meddelte, at han ville udfordre Trump ved de republikanske primærvalg.

Sanford var den tredje republikaner til at melde sig ind i kampen om at blive præsidentkandidat for Republikanerne.

De to andre kandidater - tidligere guvernør i Massachusetts Bill Weld og tidligere kongresmedlem fra Illinois Joe Walsh - fastholder deres kandidatur. Men det kan blive en svær kamp, da Trump fortsat er populær i partiet.

Desuden er der tradition for, at partiet bakker op om den siddende præsident - det gælder også Trump, selv om republikanerne er splittet i synet på ham.

59-årige Sanford har længe været kritisk over for den amerikanske præsident. Allerede før Trump blev valgt, satte Sanford spørgsmålstegn ved Trumps motiver og kvalifikationer.

/ritzau/Reuters