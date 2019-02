Præsident Trump har truet med at nedlægge veto mod forslag om at stoppe støtte til saudiarabisk krig i Yemen.

Repræsentanternes Hus i USA stemmer onsdag aften for at stoppe den amerikanske støtte til Saudi-Arabiens krig i Yemen.

Forslaget skal nu til afstemning i Kongressens andet kammer, Senatet. Også her tegner der sig et flertal for forslaget.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere sagt, at han vil nedlægge veto mod forslaget, hvis det kommer så langt.

Både Demokraterne og Republikanerne har den seneste tid ytret en stigende bekymring over den humanitære krise i Yemen og en øget skepsis over for USA's alliance med den saudiarabisk-ledede koalition, der kæmper i Yemen.

Skepsissen er tiltaget, efter at journalisten Jamal Khashoggi er blevet dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

