Lovforslaget indebærer, at Trump fremover skal anmode Kongressen om tilladelse til nye krigshandlinger i Iran.

Som en reprimande til Donald Trump har Repræsentanternes Hus i USA stemt for at begrænse præsidentens muligheder for at udføre nye militære handlinger mod Iran.

Lovforslaget blev godkendt med stemmerne 224 for og 194 imod i det demokratisk-styrede kammer, hvor tre republikanere stemte for.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Det ikke-bindende lovforslag er først og fremmest symbolsk.

Ifølge avisen har det til formål at forhindre Donald Trump i at bruge militær magt mod Iran. Medmindre at det er for at forsvare USA, skal præsidenten således fremover spørge Kongressen om lov til nye operationer i Iran.

Men inden da skal forslaget sendes videre til Senatet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er forslagets skæbne i Senatet uvis. Republikanerne sidder på 53 af de 100 pladser og stemmer sjældent imod præsidenten.

Men samtidig har mindst to republikanske senatorer - Rand Paul og Mike Lee - udtrykt deres støtte til forslaget.

