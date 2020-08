Repræsentanternes Hus godkender forslag om ekstra penge til USA's postvæsen. Senatet er på forhånd afvisende.

Repræsentanternes Hus i Washington D.C. har lørdag godkendt et forslag om at tilføre USA's postvæsen 25 milliarder dollar i nødfinansiering.

Det skriver NBC News natten til søndag dansk tid.

Demokraterne, der sidder på flertallet i Repræsentanternes Hus, forsøger at styrke postvæsnet op til præsidentvalget i november, hvor millioner af vælgere ventes at brevstemme.

Lovforslaget om at tilføre U.S Postal Service milliarder af dollar ventes ifølge NBC News at blive mødt af modstand i Senatet, hvor Republikanerne har flertallet.

Flertalslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, det er helt udelukket, at Senatet vil godkende forslaget.

/ritzau/