Demokraternes ønsker, at alle personer, der køber et skydevåben i USA, skal gennemgå et baggrundstjek.

Repræsentanternes Hus har godkendt den første store lovgivning om våbenkontrol i næsten 25 år.

Loven kræver føderale baggrundstjek ved alle salg af skydevåben og ved overdragelse af våben.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 240 for og 190 imod i Repræsentanternes Hus.

Demokraterne, som har flertal i Repræsentanternes Hus, kalder godkendelsen et stort skridt mod at afslutte våbenlobbyens greb om Washington og adressere den epidemi af skydevåben, der hvert år dræber tusindvis af amerikanere.

Loven er den første af to, som Demokraterne har bragt til afstemning i Repræsentanternes Hus. Det sker i et forsøg på at stramme landets våbenlovgivning efter otte års republikansk kontrol.

Den anden lov vil forlænge karensperioden for baggrundstjek fra tre til ti dage.

Begge lovforslag vurderes dog at have små chancer i Senatet, hvor Republikanerne har flertal. Samtidig har præsident Donald Trump truet med at nedlægge veto. Han har tidligere sagt, at en sådan stramning af loven vil pålægge våbenejere urimelige krav.

Ved onsdagens afstemning sluttede kun otte republikanere sig til Demokraternes forslag om øget våbenkontrol. To demokrater stemte imod.

Ifølge Det Hvide Hus kan baggrundstjek for alle risikere at betyde, at personer kan blive udelukket fra at låne et skydevåben til selvforsvar eller lade en nabo passe på sine våben, når man er ude at rejse.

Demokraterne mener, at argumenterne fra Det Hvide Hus er vildledende og understreger, at våbenejere har et ansvar for at sikre, at deres skydevåben håndteres korrekt.

Desuden, påpeger Demokraterne, indeholder lovforslaget undtagelser, der eksempelvis tillader midlertidige våbenoverdragelser.

Ifølge Demokraterne skal loven lukke smuthuller i den nuværende lovgivning. Således skal baggrundstjekket udvides til også at gælde privat- og onlinesalg, som ifølge Demokraterne ofte går under radaren.

- Folk, der er forbrydere eller psykisk syge, bør ikke have våben - det gælder, uanset om de køber dem fra en føderalt autoriseret forhandler eller af deres nabo, siger det demokratiske kongresmedlem Mike Thompson.

Han har arbejdet hårdt for at få strammet den amerikanske våbenlovgivning, siden 20 børn blev skudt og dræbt under et skoleskyderi i byen Newtown, Connecticut, i 2012.

/ritzau/AP