En resolution, der fordømmer Trumps tweets mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, er vedtaget.

Repræsentanternes Hus i USA stemmer for at fordømme USA's præsident Donald Trumps Twitter-angreb mod en gruppe kongresmedlemmer.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, herunder Reuters og AFP.

Med stemmerne 240 mod 187 er en resolution vedtaget natten til onsdag dansk tid. Den fordømmer Trumps kontroversielle udtalelser mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer.

Fire republikanere og en uafhængig stemte for resolutionen i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal.

Teksten i resolutionen lyder:

- Vi fordømmer kraftigt præsident Donald Trumps racistiske kommentarer, der har legitimeret og forøget frygten for og hadet mod nye amerikanere og farvede personer.

Fordømmelsen sker, efter at Trump søndag tweetede, at de fire kvindelige demokrater "skulle tage hjem og rette op på de fuldstændig ødelagte og kriminalitetsramte lande, de kom fra."

De amerikanske medier mener, at der er tale om demokraterne Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan.

Af de fire er kun Ilhan Omar født uden for USA. Hun ankom til Minneapolis i 1997 som flygtning fra Somalia.

Siden tweetet er det væltet ind med kritik både fra demokrater og verdensledere, men også flere republikanere har taget afstand fra præsidentens udtalelser.

Donald Trump forsvarede selv sine tweets mandag og sagde, at de ikke var racistiske.

- Kritikken bekymrer mig ikke, da mange er enige med mig, lød det fra Trump ved et møde i Det Hvide Hus, hvor han blev spurgt ind til sagen af journalister.

Natten til tirsdag dansk tid svarede de fire kvinder igen på Trumps udfald på en fælles pressekonference.

Ocasio-Cortez mener, at Trump med sine tweets forsøger at distrahere vælgerne.

- Svage hjerner og ledere udfordrer vores loyalitet til vores land for at undgå at debattere politikken, sagde hun ifølge det amerikanske medie CNN.

Ilhan Omar var inde på det samme.

- Dette er agendaen for hvide nationalister. Det er lige meget, om det sker i chatfora, på national tv eller som nu i Det Hvide Hus' have, sagde Ilhan Omar til pressekonferencen.

