Tyrkiets udenrigsminister har kaldt afstemningen om anerkendelse for "skammelig og ugyldig".

Et markant flertal i Repræsentanternes Hus i USA har vedtaget en resolution, der anerkender det armenske folkedrab.

Resolutionen blev vedtaget ved en afstemning sent tirsdag aften dansk tid.

405 stemte for og bare 11 stemte imod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med anerkendelsen slår Repræsentanternes Hus fast, at armenierne blev udsat for folkedrab af Det Osmanniske Rige under Første Verdenskrig.

Tyrkiet, der opstod som selvstændigt land efter Osmannerrigets opløsning, bestrider på det kraftigste, at man bruger betegnelsen folkedrab om behandlingen af etniske armeniere under krigen.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, reagerede skarpt på vedtagelsen i Repræsentanternes Hus tirsdag aften.

I en udtalelse kaldte han resolutionen "skammelig" og "ugyldig".

Tyrkiet anerkender, at omkring 400.000 armeniere mistede livet mellem 1915 og 1917.

Landet hævder, at de mange døde var et resultat af sult, sygdom og krigshandlinger med den daværende modstander, nabolandet Rusland.

Tyrkiet anerkender ikke, at de mange døde var et resultat af systematisk forfølgelse og overgreb udført af det tyrkiskdominerede Osmannerrige.

Ifølge uafhængige undersøgelser døde op mod 1,5 millioner armeniere under tvangsdeportationer fra det nuværende østlige Tyrkiet til Syrien.

Årsagen var, at osmannerne mistænkte de kristne armeniere for at støtte Rusland.

I de første år af Første Verdenskrig kæmpede Det Osmanniske Rige mod det russiske kejserdømme langs grænsedragningen i det østlige Tyrkiet.

Omtrent 30 lande anerkender det armenske folkedrab.

Selv om en række EU-lande har vedtaget resolutioner, der anerkender hændelsen som folkedrab, er Danmark ikke blandt dem.

/ritzau/