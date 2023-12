Torsdag og fredag er der møde i OSCE. Ruslands udenrigsminister kalder EU for aggressivt geopolitisk projekt.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, forlod sin stol efter sine bemærkninger til årsmødet i Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Flere repræsentanter nægtede at være til stede under Lavrovs tale.

Den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), sagde som næste taler:

- I og med jeg taler efter den russiske udenrigsminister, vil jeg påpege nogle af hans mildt sagt misledende udmeldinger.

- Desværre har ministeren nu forladt lokalet. Så meget for dialog, sagde Lars Løkke Rasmussen torsdag til udenrigsministermødet.

Løkke påpegede blandt andet, at man inden Ruslands invasion af Ukraine havde forsøgt at indgå i dialog med Rusland flere gange. Alle forsøg blev dog afsluttet fra russisk side.

- Ruslands forsøg på at skylde skylden på andre for egne handlinger er tydelig, sagde Løkke.

Luxembourgs udenrigsminister og tidligere premierminister, Xavier Bettel, har selv russiske rødder og kontakter.

Han beskrev i sin tale tidligere på dagen, at forholdet til Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere var godt, og at han i begyndelsen af krigen forsøgte at bygge bro og skabe dialog mellem Ukraine og Rusland.

- Med dine handlinger ødelagde du alt, vi havde bygget op. Kulturelle, politiske og økonomiske relationer.

- Dit narrativ er ikke det rigtige. At starte en krig er nemt. At afslutte en viser, hvordan man er som leder.

- Jeg kommer ikke til at blive for at høre Lavrovs svar, sagde han.

Under talen var Sergej Lavrov ikke til stede. I stedet var det en fra hans delegation, der sad i sædet.

- Jeg er ked af, at han (Lavrov, red.) ikke var her under min ven Xavier Bettels intervention, lød det fra Løkke.

Sergej Lavrov havde spidse bemærkninger, da han fik ordet. Han kaldte blandt andet EU for et aggressivt geopolitisk projekt og siger, at Moldova er næste offer i Vestens hybridkrig mod Rusland.

- Der er ingen særlige grunde til optimisme på nuværende tidspunkt. OSCE er i bund og grund ved at blive omdannet til et vedhæng af Nato og EU, sagde han.

Ifølge ham er OSCE på kanten af afgrunden:

- Et simpelt spørgsmål opstår: Giver det mening at genoplive den, spurgte han med henvisning til organisationen.

Den russiske udenrigsminister har ud over sin tale til mødet holdt bilateralt møde med sin ungarske kollega Peter Szijjarto, oplyser en talskvinde fra det russiske udenrigsministerium ifølge Reuters.

Ungarn mener ikke, at man skal sende flere våben til slagmarken.

- Våbenleverancerne vil ikke afslutte krigen. Vi har brug for fred.

- Og hvad det angår, vil jeg lægge vægt på at holde kommunikationskanalerne åbne. Hvis ikke vi gør det, opgiver vi håbet om fred, sagde Peter Szijjarto under sin tale.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har tidligere sagt, at han mener, at Ungarn er det eneste land i EU, der arbejder for fred.

Orbán gav i oktober hånd til Vladimir Putin til en konference i Kina, hvilket skabte stor røre blandt EU's stats- og regeringschefer.

Forud for OSCE-mødet havde Estland, Letland og Litauen meldt, at de ikke vil deltage på baggrund af den russiske repræsentation.

/ritzau/