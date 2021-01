De kalder ham Mr. Clean, men hvem var den gråhårede mand med vådservietterne?

Det spørger mange om på de sociale medier dagen derpå.

Joe Biden og hans vicepræsident Kamala Harris var hovedpersonerne under onsdagens indsættelsesceremoni i Washington, men det var en helt anden, der løb med opmærksomheden på de sociale medier.

Og selvom både Lady Gaga og den unge digter Amanda Gorman fik nettet til at gløde i timerne efter den nye præsidents edsaflæggelse, så undrede mange sig også over den midaldrende mand med briller og to mundbind, der kom susende hen til podiet mellem hver af talerne.

Sanitizer in chief: Twitter loves the inauguration's mystery podium cleaner https://t.co/c8sEZe00Ti pic.twitter.com/So9uDYJgVr — New York Post (@nypost) January 21, 2021

Bevæbnet med vådservietter sørgede han som en anden virusjæger for, at talerstolen blev desinficeret mellem indslagene.

Ceremonien var ikke mange minutter gammel, før hashtags som 'Sanitizer-in-Chief' og 'Podium Sanitizer Guy' spredte sig på Twitter, skriver Fox News og New York Post.

»Jeg kom for @JoeBiden og @KamalaHarris, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg i virkeligheden var der for podium sanitizer guy,« skrev en bruger blandt andet.

Andre spekulerede i, hvem han var, og hvor meget sådan et job giver i løn.

Mentioned in the NY Post today and given the prize of funniest tweet!

Sanitizer in chief: Twitter loves the inauguration's mystery podium cleaner https://t.co/NvmMsRfvf4 via @nypost — Dave | Yorkshire Dad of 4 (@yorkshiredadof4) January 21, 2021

Atter andre mente, at han med den effektivitet burde stå i spidsen for det amerikanske vaccineprogram mod coronavirus.

Mere end 400.000 amerikanere har mistet livet, mens de har været smittet med coronavirus.

Den nye præsident har gjort bekæmpelsen af sygdommen til en af sine første og vigtigste prioriteter.

Han har blandt andet lovet at vaccinere 100 millioner amerikanere de første 100 dage af sin embedsperiode.