Mount Everest er verdens højeste losseplads og kirkegård. Det har over 100 års bjergbestigning medvirket til, men det arbejder et rengøringshold på at ændre.

På kun to uger har de fjernet omkring tre ton affald, hvilket svarer til vægten af to flodheste eller to Peugeot 208-personbiler.

Holdet på 14 personer har desuden bjærget fire lig på det 8848 meter høje og ufremkommelige bjerg.

»På grund af konsekvenserne af klimaforandringer og global opvarmning smelter sne og gletschere hurtigere, og lig dukker i stigende grad frem og bliver fundet af klatrere,« udtalte Ang Tshering Sherpa, som er tidligere præsident for den nepalesiske klatreforening, til CNN tilbage i marts.

Målet for rengøringsekspeditionen er at indsamle 10 metrisk ton affald på 45 dage.

Affaldet, som flyder på bjerget, består af alt fra tomme dåser til plastik og klatreudstyr. I kampen mod det svineri, som de godt og vel 1000 årlige klatrere efterlader, får holdet hjælp fra en militærhelikopter.

I 2014 indførte den nepalesiske regering en depositumsordning, hvor klatrere får deres penge tilbage, hvis kommer ned fra bjerget med otte kilo skrald.

Mere end 200 klatrere har mistet livet på bjerget siden 1992, hvor det første dødsfald er registreret.