Under en gåtur i en nationalpark i Los Angeles for 45-årige Rene Compean vild. Han havde ikke andet end en flaske vand, en myslibar og heldigvis sin telefon med sig.

Telefonens batteri var nede på 10 procent, men før den gik ud, nåede han at tage et billede af sine ben og sende det afsted til en ven, skriver Washington Post.

Han var gået så højt op han kunne, for at få dækning nok til at sende det, og så gik telefonen ud.

Vennen fik sat politiet i gang, men selvom Rene Compean med brændte træpinde havde skrevet 'SOS' i det lysebrune terræn, så havde man ikke held med at finde ham.

Missing person near Buckhorn Campground and Trailhead in #AngelesNationalForest (PCT) -- anyone recognize this picture? https://t.co/x9qiwGIo7B — AI6YR (@ai6yrham) April 13, 2021

Som sidste løsning delte Los Angeles politi billedet af mandens ben langs en klippevæg på Twitter, og det så en 47-årig mand, der har en helt særlig interesse. Billedet blev delt dagen efter, vennen havde modtaget det.

Den 47-årige elsker at finde ud af, hvor forskellige film er optaget og er derfor trænet i at finde lokationer ud fra video og billeder.

»Jeg vil vædde med, at jeg kan finde ham,« havde han tænkt.

Og det kunne han. Ved hjælp af et satellitkort, hvor han plottede ind, hvilket tidspunkt billedet var sendt afsted, kunne han til sidst se nærmest præcis, hvor Rene Compean befandt sig.

Der blev sendt en helikopter afsted, og redningsfolkene fandt Rene Compean ikke langt fra, hvor den 47-årige forudså, han befandt sig. Han havde det efter omstændighederne godt og er nu hjemme igen.

Senere har han via Zoom takket den 47-årige mand, der reddede hans liv.

Episoden fandt sted for cirka to uger siden, og Rene Compean tilbragte 27 timer alene i nationalparken.