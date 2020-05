De ansatte i en australsk dyrepark i delstaten New South Wales kan ikke få armene ned i disse dage.

De er nemlig i fuld gang med at fejre ankomsten af den første baby-koala, siden utallige skovbrande hærgede området.

Det skriver CNN, som citerer dyreparken ved navn 'Australian Reptile Park', der har delt videoer og billeder af den lille unge på Facebook.

'Vores første koala er poppet ud mors mave for at sige hej,' indledes opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Foto: Australian Reptile Park

Ifølge opslaget hedder koalaungen 'Ash' (aske på dansk). Et navn, der skal symoblisere, at der er 'håb for fremtiden for Australiens dyreliv.

Dyrelivet i New South Wales blev voldsomt ramt under de australske skovbrande. Brandene gav et massivt tab af levesteder for en række dyrearter.

Det er tidligere blevet anslået, at en halv milliard dyr blev ramt i New South Wales alene i løbet af brandsæsonen 2019/2020.

Mange af dyrene enten døde i flammerne, eller også er de døde - eller forventes at dø - senere på grund af mangel på mad og steder at leve.

Ifølge CNN vurderes det, at mindst 5.000 koalaer mistede livet, hvilket har medført, at koalen nu er uhyggeligt tæt på at uddø helt.

Og derfor er de altså jublende lykkelige for den lille ny i 'Australian Reptile Park'.

Mindst 33 mennesker døde i de austalske skovbrande, mens yderligere 445 efterfølgende har mistet livet som følge af røgskader. Det viser et nyt studie, der blev fremlagt for en kongelig kommission i Australien tirsdag.

Premierminister Scott Morrision har dømt brandsæsonen som den 'sorte sommer'. New South Wales var hårdest ramt - her faldt der over 11.400 brande sted.