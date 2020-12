Det norske konkurrencetilsyn har varslet en kæmpe bøde til Rema 1000, Coop og Norgesgruppen, der ejer blandt andet Meny, for at bryde konkurrenceloven.

Bøden vil løbe op i 21 milliarder norske kroner svarende til næsten 15 milliarder danske kroner.

Det skriver NRK.

Tilsynets foreløbige vurdering er, at dagligvarekæderne har samarbejdet på en måde, der kan have ført til højere dagligvarepriser lige siden prisjægerne begyndte i 2011.

En prisjæger er kædernes egne medarbejdere, der overvåger konkurrenternes priser ved at besøge deres butikker.

Kæderne skal have brugt oplysningerne fra prisjægerne til at følge hinandens priser, hvilket kan have ført til en praksis, hvor man koordinerer priserne – og ikke er så ivrig efter at sænke priserne.

Samarbejdet kan således have ført til, at norske dagligvarekunder kan have betalt højere priser i kædernes butikker.

Tilsynet mener i så fald, at det er ulovligt, men siger ikke, at kæderne direkte har aftalt priser indbyrdes.

Varslet kommer efter, at revisionen i foråret 2018 gennemførte en uanmeldt inspektion i Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, hvor man beslaglagde interne dokumenter i kæderne.

Beslaglæggelsen gav blandt andet information om kommunikationen mellem kæderne og kædernes adfærd i forbindelse med prisændringer.

Coop-chef Geir Inge Stokke kalder bøderne 'absurde', og Norgesgruppen 'afviser kategorisk' advarslen. Dertil er brancheorganisationen Virke 'chokeret' over varslen.