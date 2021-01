På trods af at hver tredje israeler nu er vaccineret, fortsætter antallet af smittede og syge med at være skyhøjt. Forklaringen skal findes i befolkningssammensætningen, og her er en vigtig læring til resten af verden.

På papiret er Israel uden sammenligning det land i verden, som alle bør kigge mod, hvis vi skal danne os et overblik over effekten af udrulning af covid-19-vacciner. Næsten 3 millioner af Israels befolkning på 9,3 millioner er allerede blevet vaccineret.

Men her en måned efter, at man for alvor påbegyndte massevaccinationen, er smittetallene desværre ikke opløftende. Mere end 35 procent af de cirka 4.600, der til dato er døde af sygdommen, er døde inden for den sidste måned.

»Det er meget skuffende. Vi har nu været i nedlukning en måned, og man havde forventet, at vi hurtigt ville have været i stand til at genåbne samfundet,« siger dansk-israelske Dan Gelvan, CEO for medicinalvirksomheden T-syte og bosiddende i Tel Aviv.

Forklaringen skal findes blandt to store minoritetsgrupper i Israel. Araberne og de ultraortodokse jøder, kaldet heradierne. Araberne udgør cirka 20 procent af befolkningen og heradierne cirka 12 procent.

Begge grupper har i vidt omfang valgt ikke at følge regeringens anvisninger, når det gælder om at beskytte sig mod corona. De ortodokse jøder har for eksempel nægtet at lukke skolerne, at bære mundbind og holde social afstand, og de vil nu heller ikke lade sig vaccinere.

»De ortodokse ser sådan på livet, at hvis folk bliver syge, så beder man til Gud. Vi andre ville nok vælge at tage mundbind på, før vi bad til Gud – han kan også bruge lidt hjælp indimellem,« siger Dan Gelvan til B.T.

Problemet er blevet forstærket af, at Israel nu kæmper mod både den britiske og den sydafrikanske variant af covid-19, der er langt mere smitsomme. Det har medført, at man denne uge også har lukket for flyvninger ind og ud af landet.

Her ses kinesiske passagerer i lufthavnen Ben Gurion i Tel Aviv, Israel. 19. januar 2021. Foto: JACK GUEZ Vis mere Her ses kinesiske passagerer i lufthavnen Ben Gurion i Tel Aviv, Israel. 19. januar 2021. Foto: JACK GUEZ

»Jeg bor i en forstad til Tel Aviv. Her er cirka 50 procent af befolkningen allerede blevet vaccineret. Men kigger man på statistikken over de byer og landsbyer, hvor de ortodokse jøder bor, så er vi nede på 4-5 procent. De lytter til, hvad deres rabbiner siger, og ikke til regeringen,« siger Dan Gelvan.

Premierminister Benjamin Netanyahus Likud-regering er afhængig af stemmerne fra de ultraortodokse, og indtil videre har det afholdt regeringen fra at fare hårdere frem mod brud på covid-19-reglerne. De ultrareligiøse jøder udgør 12 procent af befolkningen, men hele 40 procent af de indlagte på hospitalerne.

»Det er jo desværre ikke kun deres problem. Så længe de bliver ved med at blive syge, er de med til at holde samfundet lukket, det er dem, der fylder hospitalerne op. Indtil nu har samfundet kunnet leve med, at de ultraortodokse ikke ville i hæren og ikke deltage i en række andre sociale aktiviteter. Men det her er mere, end hvad mange kan acceptere. Det kommer til at skabe spændinger hernede,« siger Dan Gelvan til B.T.

De ultraortodokse får i gennemsnit langt flere børn end andre israelere. De har en klart lavere gennemsnitsindkomst og bor ofte mange sammen under samme tag på færre kvadratmeter.

Israel står også med et stort problem i forhold til araberne i Israel og palæstinenserne i selvstyreområderne.

Mange israelske arabere vægrer sig ved at blive vaccineret. Vandrehistorier om vaccinernes skadelige virkning florerer, og mange ældre arabere har endnu ikke taget mod tilbuddet om vaccination.

Israel har ikke villet stå for vaccinationen af de mere end tre millioner palæstinensere på Vestbredden. Det kan vise sig at blive problematisk, da befolkningsgrupperne omgås hinanden dagligt.

»Det er relativt enkelt. Hvis virus er et sted, så er den i princippet alle steder, hvor folk omgås hinanden. Palæstinenserne arbejder i Israel og omgås israelere hver dag, og det kan medføre langsigtede, store problemer, hvis ikke de også bliver vaccineret,« siger Tomer Hertz, epidemiologi-professor ved Ben Gurion Universitetet, til Times of Israel.

Tel Aviv i Israel den 20. januar. Foto: ABIR SULTAN Vis mere Tel Aviv i Israel den 20. januar. Foto: ABIR SULTAN

Der er i øjeblikket cirka 8.000 smittede i Israel om dagen, og derfor forventes det også, at nedlukningen af samfundet vil fortsætte yderligere et stykke tid, men ifølge Dan Gelvan er der trods alt lys for enden af tunnelen.

»Vaccinerne ser ud til at virke på både den britiske og den sydafrikanske variant. Myndighederne offentliggjorde, at 428.000 i begyndelsen af denne uge har fået to doser vaccine, og der er kun 60 af dem, der er blevet syge, og 5, der er på hospitalet.«

Problemet ligger i, at så længe en del af befolkningen ikke bliver vaccineret, så vil sygdommen kunne fortsætte med at mutere, og det er farligt for hele befolkningen.

»Det er et spørgsmål om tid, før der kommer en variant, som ikke kan slås ned med vores vacciner. Det er afgørende, at så mange som muligt bliver vaccineret,« sagde Benjamin Netanyahu på World Economic Forum torsdag.

Alle over 35 kan nu blive vaccineret, og gymnasieelever kan også få vaccinen. Man overvejer også, om børn skal tilbydes vaccine. Men problemet med større befolkningsgrupper, der ikke vil følge anvisningerne, ser ud til at blive det helt store problem og kan blive en kæp i hjulet på Israels vaccinemirakel.

Og hvad der gælder for Israel, vil også gælde i andre dele af verden, når vi engang når så langt. I mange europæiske lande har over 30 procent af befolkningen indikeret, at de ikke vil lade sig vaccinere. Det vil kunne få alvorlige følger for resten af befolkningen.