Kun hver anden israeler stemte ved lokalvalg. Støtten til den religiøse højrefløj er især stor i Jerusalem.

Partier på den yderste højrefløj står til en overvældende sejr i Jerusalem, efter at der tirsdag var lokalvalg i Israel.

Det skriver det israelske medie Haaretz.

Storbyerne Tel Aviv og Haifa, som begge ligger på Israels middelhavskyst, fastholder til gengæld hver især deres position som liberale højborge.

Det endelige resultat foreligger onsdag eftermiddag ikke endnu, men i store træk står det klart, hvordan valget er gået i de tre storbyer.

17 ud af 30 pladser i Jerusalems bystyre bliver ifølge de foreløbige optællinger besat af ultraortodokse jødiske partier.

Derudover går tre pladser til andre højrefløjspartier.

Dermed er to ud af tre lokalpolitikere fra den yderste religiøse højrefløj, hvis de foreløbige opgørelser holder stik.

Ifølge Haaretz kan valgresultatet få store konsekvenser for særligt Jerusalems sekulære - altså ikke-religiøse - indbyggere.

Således skal bystyret eksempelvis beslutte, hvordan uddannelses- og kulturelle institutioner skal forvaltes.

Det er også bystyret, der bestemmer, hvilke regler der skal gælde for sabbatten, som er den ugentlige jødiske fridag.

Her har de ultraortodokse politikere typisk en restriktiv tilgang.

I forvejen har indbyggerne i Jerusalem de senere år oplevet, at hensynet til ultraortodokse jøder i det offentlige rum er blevet større end tidligere.

Den siddende borgmester i Jerusalem, Moshe Lion fra højrefløjspartiet Likud, ser ud til at have fået en jordskredssejr.

Og i storbyen Tel Aviv fortsætter Ron Huldai fra centrum-venstre-partiet Hayisralim som borgmester.

Ingen af de førende borgmesterkandidater i en anden storby, Haifa, fik nok stemmer til at kunne blive i borgmester i første runde.

Derfor skal der afholdes en ny valgrunde i byen.

Lokalvalgene skulle oprindeligt været afholdt i efteråret, men blev udskudt efter Hamas' angreb på Israel og krigen i Gaza.

Mange vælgere valgte ikke at bruge deres stemmeret tirsdag.

Kun hver anden, der har stemmeret, stemte ved lokalvalgene, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det kan ikke nødvendigvis forklares med, at landets soldater ikke har stemt. Således har de haft mulighed for at stemme, men deres stemmer er onsdag eftermiddag endnu ikke optalt.

/ritzau/