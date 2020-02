»Dæk dine børn ind med et offer (pengedonation, red.), så kommer ingen til skade. Hvad venter du på? Ring på nummeret på skærmen nu. Du har kun 40 sekunder.«

Sådan lyder det fra to værter på den konservative, kristne tv-kanal 'Visjon Norge'. De påstår, at du via et pengebeløb kan beskytte dit barn mod den nye coronavirus, Covid19, der lige nu spreder sig ud over hele verden.

Det skriver det norske medie Dagbladet, der uden held har forsøgt at få en kommentar fra tv-kanalen.

»Alle, der ser med, jeg udfordrer jer til at ringe på telefonnummeret og donere 2020 kroner (norske kroner, red.),« siger den norsktalende værtinde i munden på sin medvært, der oversætter det til engelsk.

Dette er anti-kristendom. Grov udnyttelse af evangeliet og af sårbare mennesker Norsk præst om udsendelsen

Udsendelsen blev sendt cirka kl 23 torsdag aften, hvor det også blev oplyst, at pengene, der blev indsamlet, skulle gå til nye tv-produktionsbusser. Hvad det helt præcis er, fremgår ikke af historien.

Nogle af dem, der er forarget over indsamlingen, er faktisk at finde i netop det konservative, kristne miljø i Norge.

En af dem er Erik Andreassen, som er præst i Oslos missionskirke.

Præsten har delt en video af tv-udsendelsen på sin Twitter-profil, som du kan se herunder.

Hva man kan bruke CORONA-frykten til? Samle inn penger til Visjon Norge. "Dekk barna dine med et offer. Gi 2020 kr og tro Gud. Som Guds profet sier jeg: ingen skade skal skje dem." Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare msk. Jeg blir så sint.1/ pic.twitter.com/T4LwLjtITR — Erik Andreassen (@eandreassen) February 27, 2020

Han faldt tilfældigt over udsendelsen, og blev så overrasket - på den dårlige måde - at han var nødt til at italesætte det. Det var for groft til at lade være.

'Dette er anti-kristendom. Grov udnyttelse af evangeliet og af sårbare mennesker,' skriver han på Twitter.

Også en norsk læge, Wasim Zahid, der af flere kaldes Twitter-lægen, forholder sig også meget kritisk til udsendelsen.

Han udtaler til Dagbladet, at det i hans øjne er enormt uetisk at spille på folks frygt, når man samler penge ind. Han har ikke noget imod, at kristne samfund samler ind, men det skal ikke være på denne måde.