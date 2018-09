I Kina afholder de poledance for at byde poderne velkommen tilbage i skolen efter ferien. Det var måske ikke den bedste idé, for rektoren er blevet fyret oven på den opvisning.

Det hele foregik i børnehaven Xinshahui i Shenzeng i den sydlige provins Guangdong, hvor en video, der er lagt ud af forældrene, viser hele forestillingen.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774 — Michael Standaert (@mstandaert) 3. september 2018

Den tynde danserinde dansede op ad flagstangen, fra hvis top vejede det kinesiske flag, skriver CNN.

Der var omkring 500 elever i alderen tre-seks år og ca. 100 forældre til stede ved forestillingen, som markerer starten på det nye skoleår.

Journalisten Michael Standaert, der er bor i Shenzeng-området, sagde på de sociale medier, at han planlagde at tage sine børn ud af skolen efter det show.

Ifølge ham var svaret fra rektor Lai Rong på et telefonopkald fra journalistens kone, at 'det var god motion'.

Til CNN siger Michael Standaert, at nogle studenter ikke kunne lide forestillingen, men at tingene nu var blevet bedre under en ny rektor.

Det viste sig, at poledanserne var blevet inviteret til at optræde for børnene. Det finder myndighederne ikke er helt i orden:

'Distriktets uddannelses-bureau tror ikke på, at poledance for børnene er passende,' siger de i en udtalelse.

Som en bibemærkning forventes det, at skolen undskylder over for eleverne og deres forældre.