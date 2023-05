Bliv indenfor. Sådan har det lydt til både befolkningen og til turister i Vietnam i de seneste dage.

For der har været varmt, ekstremt varmt i det populære asiastiske land – og faktisk varmere end nogensinde.

Lørdag blev der således målt 44,2 grader, hvilket endda næsten er en grad varmere end den hidtidige rekord (43,3 grader i 2019).

Og selv om april og maj normalt er årets varmeste måneder, har den ekstraordinære hede i år påvirket dagligdagen.

En vietnamesisk kvinde i Hanoi med et særdeles nødvendigt indkøb bag på sin scooter.

»Vi bliver nødt til at afslutte dagens arbejde inden klokken 10 for at undgå varmen,« som landmanden Nguyen Thi Lan konstaterer over for Guardian.

Omvendt har mange i landet måttet påbegynde deres udendørs arbejde meget tidligere end før.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at hovedstaden Hanoi var mennesketom ved middagstid – dagens varmeste tidspunkt – i lørdags.

Samtidig har man i byen Danang forberedt sig på vandmangel, og de regionale vandforsyninger er blevet bedt om at sikre, at der er vand nok.

En mand beskytter sig mod varmen i Yangon, Myanmar.

»Det er bekymrende med tanke på klimaforandringer og den globale opvarmning,« som den vietnamesiske klimaekspert Nguyen Ngoc Huy sig til AFP.

For det er ikke kun i Vietnam, at det har været usædvanligt varmt i op til en måneds tid. Også i de omkringliggende lande har billedet været det samme.

Vietnam: I Tuong Duong-distriktet blev der lørdag målt 44,2 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde.

I Tuong Duong-distriktet blev der lørdag målt 44,2 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde. Laos: I byen Luang Prabang blev der lørdag målt 43,5 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde.

I byen Luang Prabang blev der lørdag målt 43,5 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde. Myanmar: I den østlige del blev der målt 43,8 grader. Den højeste temperatur i landet i et årti.

I den østlige del blev der målt 43,8 grader. Den højeste temperatur i landet i et årti. Thailand: I byen Tak blev der midt i april målt 45,4 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde.

I byen Tak blev der midt i april målt 45,4 grader. Den højeste temperatur i landet nogensinde. Bangladesh: I hovedstaden Dhaka blev der i april målt 40,6 grader. Den højeste temperatur i landet i 58 år.

Og ifølge CNN har der også i Kina og Indien været varmt. Eksempelvis kunne 109 kinesiske vejrstationer fordelt over 12 provinser midt i april registrere, at det var den varmeste aprildag nogensinde i alle de pågældende områder.

På Filippinerne har man ifølge Time skåret ned på undervisningen i landets skoler, fordi det simpelthen er blevet for varmt.

Paraply bliver taget i brug mod varmen i Bangkok, Thailand.

De seneste år er det blevet varmere og varmere på verdensplan, men noget tyder på, at det kan blive ekstra varmt i år.

For tilsyneladende er vejrfænomenet 'El Niño' ved at udvikle sig, hvilket vil skubbe temperaturerne yderligere i vejret.

Og det har også noget at gøre med de øjeblikkelige høje temperaturer i Asien.

For her har der over det tropiske Stillehav i de seneste tre år været en såkaldt 'La Niña': lavere overfladetemperaturer.

Nu er temperaturerne stigende, og derfor går vi således omvendt mod et 'El Niño'-år.

»De seneste år har vi været 'begunstiget' med La Niña – der modsat El Niño har en afkølende effekt på klodens temperatur – alligevel har vi haft nogle særdeles varme år, hvilket skyldes den globale udledning af drivhusgasser,« som professor Eigil Kaas, der er videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning på DMI, konkluderer:

»Nu ser det ud til, at vi skifter til El Niño-år, og det vil med stor sandsynlighed skubbe yderligere til den globale opvarmning. Sidste gang vi oplevede en kraftig El Niño i 2016, nåede den globale gennemsnitstemperatur et rekordhøjt niveau, og hvis fænomenet igen udvikler sig kraftigt, kan det altså betyde, at vi ser nye globale temperaturrekorder inden for de nærmeste år.«