Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Putin skruede ned for gashanerne i den tro, at de europæiske ledere ville droppe sanktionerne, når sne, is og vinterkulden ramte, og befolkningerne begyndte at fryse.

Desværre for Putin har de varmegrader, som store dele af Europa har oplevet denne vinter, betydet, at efterspørgslen på energi – stik imod forventning – er faldet.

Dermed har den russiske præsident mistet et af sine vigtigste trumfkort, skriver den norske avis Børsen.

Da Putin invaderede Ukraine, reagerede de vestlige lande med omfattende sanktioner.

Modtrækket fra den russiske leder udeblev ikke:

Han reducerede gastilførslen til Europa.

Det fik imidlertid de tidligere så gasafhængige europæere til at kigge sig om efter alternative leverandører, fyre op for gamle kulkraftværker, og mange begyndte at spare på strømmen.

Alligevel steg både prisen på energi og inflationen, og med vinterens komme tegnede alt til at gå Putins vej.

Men her har vejrguderne og den usædvanlig varme vinter altså spillet præsidenten et puds.

Dele af Spanien har haft temperaturer over 25 grader, mens Polens hovedstad Warszawa har haft omkring 19 grader.

Også lande som Holland, Litauen, Letland, Tjekkiet og Danmark har registreret varmerekorder i januar, og det samme har dele af Tyskland og Frankrig, skriver The Economist.

Det har fået både efterspørgslen og prisen til at falde.

Men selv om den milde vinter er godt nyt for energiregnskabet og muligheden for at stå imod Putins pres, er den stigende brug af kulkraftværkerne dårligt nyt for kampen mod klimaændringerne og global opvarmning.

The Economist advarer også om, at Putin har flere energikort på hånden.

Flere europæiske lande modtager nemlig stadig gas fra Rusland via rørledninger, som går gennem Ukraine og Hviderusland. Og også dette kan snart være slut.